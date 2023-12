Der mutmaßliche Suizid einer Oberärztin des Medizin Campus Bodensee (MCB) hat die Belegschaft erschüttert. Bereits vor ihrem Tod Anfang Dezember hatte sie intern auf Missstände hingewiesen, die ihrer Meinung nach an der Klinik herrschen. Zudem erhob sie schwere Vorwürfe gegen einen Chefarzt. Eine Übersicht:

Welche Vorwürfe gibt es?

Die verstorbene Ärztin hatte bereits seit mehreren Monaten klinikintern deutliche Kritik geübt und mindestens eine Gefährdungsanzeige erstellt. Kern ihrer Vorwürfe: Ein Chefarzt habe Personal zur Betreuung schwer kranker Patienten eingesetzt, das der Aufgabe nicht gewachsen gewesen sei. Dadurch sei es zu vermeidbaren Todesfällen gekommen. Dienstpläne habe er außerdem übermäßig belastend gestaltet. Ein weiterer Vorwurf betrifft den Umgang mit medizinischen Komplikationen, die nach Eingriffen auftraten. Der Chefarzt habe keine Nachbehandlungen durch Spezialisten gewünscht, selbst wenn diese notwendig gewesen wären - so beschrieb die Ärztin ihre Sicht in Schriftstücken, die die „Schwäbische Zeitung“ einsehen konnte. Sie beklagt zudem, man habe sie zum Stillschweigen gedrängt.

Wie reagiert der MCB?

Wie aus einer Antwort auf eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ hervorgeht, hat sich die Klinik schon vor dem Tod der Oberärztin mit den Vorwürfen befasst - und zwar anhand von konkreten Fällen über ein extern in Auftrag gegebenes Gutachten. In diesem weist der Ersteller die Vorwürfe als „völlig haltlos“ zurück. Im Gegenzug wirft er der Ärztin Pflichtverletzung und mangelnde Qualifikation vor. Wichtig ist dabei zu beachten, dass dieses Gutachten vor dem Tod der Oberärztin erstellt wurde. Die Vorwürfe bezüglich auferlegtem Stillschweigen und unerwünschten Nachbehandlungen weist eine Sprecherin des MCB auf Anfrage ebenfalls zurück. Sie entsprächen nicht der Wahrheit.

Gibt es personelle Konsequenzen?

Bisher nicht. Der Chefarzt, gegen den sich die Vorwürfe richten, ist weiterhin im Amt. Mit Hinweis auf das Gutachten, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, schreibt eine Sprecherin des MCB, es gäbe auch, was die Prozesse auf der betroffenen Station angeht, keinen Änderungsbedarf. Bei einer nicht öffentlichen Personalversammlung am Donnerstag hatte Geschäftsführer Franz Klöckner Augenzeugen zufolge bestätigt, dass man die Vorfälle aufarbeite. MCB-Aufsichtsratschef Andreas Brand, Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen, reagiert bislang verhalten. In einem Schreiben auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ließ er zunächst mitteilen, der Aufsichtsrat nehme seine Aufgaben und Pflichten wahr und stehe im regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsführung. Im Gemeinderat kündigte Brand am Montag an, man werde die Vorfälle aufarbeiten, um Vertrauen zurückzugewinnen. Gleichzeitig warnte er vor Spekulationen. Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung will der Aufsichtsrat das Thema am Mittwoch in einer Sondersitzung beraten.

Wie reagieren Kollegen?

Mehrere ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MCB äußerten sich gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ bestürzt über den Tod der Oberärztin. Einhellig beschreiben sie sie als engagierte Kollegin, der das Patientenwohl am Herzen gelegen habe. Im Klinikum fand wenige Tage nach dem mutmaßlichen Suizid eine Gedenkveranstaltung in der Aula statt. Die Anteilnahme war nach Beschreibungen von Augenzeugen groß, der Chefarzt, gegen den sich die Vorwürfe richten, war nicht vor Ort.

Was machen Polizei und Staatsanwaltschaft?

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg bestätigte bereits Mitte vergangener Woche, dass einerseits routinemäßig zu einem mutmaßlichen Suizid ermittelt werde. Seit Donnerstag vergangener Woche ist zudem klar: Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat ein Vorermittlungsverfahren rund um die Vorwürfe der Ärztin aufgenommen. Wie eine Staatsanwältin auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ schreibt, richtet sich dieses jedoch noch nicht gegen konkrete Beschuldigte. Es diene der Feststellung, ob es tatsächlich Hinweise auf strafbares Verhalten gebe. Die Staatsanwaltschaft befrage dazu Zeugen und untersuche Unterlagen, die bei der Toten gefunden wurden.

Was sagt der Anwalt der Toten?

Anwalt Detlef Kröger fordert eine konsequente Aufarbeitung der Causa. Das Gutachten, das die Klinik präsentiert, bezeichnet er als „Gefälligkeitsgutachten“. Dass sich der Gutachter, ein Mediziner, in dem Schreiben auch mit arbeitsrechtlichen Themen auseinandersetzt, hält Kröger für „abenteuerlich“. Der Gutachter und der Chefarzt haben in der Vergangenheit mehrfach gemeinsam publiziert. Eine persönliche Beziehung darüber hinaus verneint der MCB auf Anfrage.

Inwiefern könnten die Vorwürfe strafrechtlich relevant sein?

Neben der zivilrechtlichen Arzthaftung können Ärzten grundsätzlich im Falle von Behandlungsfehlern bei Vorsatz oder fahrlässigem Handeln strafrechtliche Konsequenzen drohen. Mögliche Anklagen lauten in solchen Fällen beispielsweise auf fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung. Auch das Unterlassen einer notwendigen Behandlung kann strafbewehrt sein. Bisher ist offen, ob und in welche Richtung im vorliegenden Fall ermittelt werden könnte.

Wie häufig sind in Deutschland Behandlungsfehler?

Ganz genau nachvollziehbar ist das nicht, die Dunkelziffer ist unklar. Der Medizinische Dienst Bund zählt pro Jahr rund 14.000 Fälle, die Zahlen schwanken aber von Jahr zu Jahr etwas. Im Jahr 2022 waren es demnach 13.050, 2016 15.100. Nicht in allen Fällen bleiben allerdings Folgeschäden. Für 2022 zählt der Medizinische Dienst rund 2.700 nachgewiesene Behandlungsfehler mit Folgeschäden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung behandeln die Krankenhäuser in Deutschland pro Jahr knapp 17 Millionen Fälle, in Arztpraxen sind es mehr als 550 Millionen Behandlungsfälle pro Jahr.