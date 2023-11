Nach dem Tod des Firmengründers Udo Schäfer löst das Musikhaus Schäfer in der Rotkreuzstraße 3 in Friedrichshafen seine Blechblas- und Schlaginstrumentenabteilung auf und lädt für Freitag und Samstag, 24. und 25. November, zum Teilräumungsverkauf ein.

Geschäftspartner Markus Blaschko ist weiterhin für den Bereich Holzblasinstrumente zuständig und würde sich über einen neuen Partner freuen.

„Es gibt keinen besseren Zeitpunkt zum Einsteigen“, findet Blaschko. „Das Musikhaus Schäfer hat sich etabliert und junge Menschen gehen nach Corona wieder verstärkt in die Musikvereine.“

Nachfolger für Werkstatt gesucht

Wenn auch der Instrumentenverkauf durch den Online-Handel zurückgegangen sei, so hat der Holzblasinstrumentenmachermeister in der Werkstatt gut zu tun. Ist doch das Musikhaus Schäfer bei Musikern, Musikvereinen und Musikschulen in Friedrichshafen und darüber hinaus gut bekannt.

Der Arbeitsplatz für die Reparatur von Blechblasinstrumenten ist verwaist, seit Udo Schäfer im April dieses Jahres unerwartet verstarb. Die Familie versucht seitdem, einen Nachfolger für den Bereich Blech- und Schlaginstrumente zu finden.

„Mein Mann hat vierzig Jahre lang viel Herzblut in seinen Beruf gesteckt. Deshalb würde ich mich freuen, wenn jemand Interesse an der Werkstatt hätte“, sagt Marion Schäfer.

Udo Schäfer, hier ein Bild aus dem Jahr 2010, war ein Vollblutmusiker und leidenschaftlicher Reparateur. (Foto: Gunthild Schulte-Hoppe )

Nachdem Udo Schäfer seine Werkstatt einige Jahre im eigenen Haus in Ravensburg-Hinzistobel betrieb, erfüllte sich der leidenschaftliche Musiker und Metallblas- und Schlaginstrumentenmachermeister 2009 einen Traum und eröffnete in Friedrichshafen ein eigenes Musikhaus. 2011 stieß Markus Blaschko hinzu, der weiterhin vor Ort Holzblasinstrumente repariert.

Wann der Teilräumungsverkauf stattfindet

„Blech“ wird zwar noch angenommen, aber zur Reparatur an Fremdunternehmen weitergegeben. „Sonderwünsche und kleine Reparaturen vor Ort lassen sich leider nicht mehr erfüllen“, so Marion Schäfer, die die Hoffnung auf einen Nachfolger für die Werkstatt noch nicht aufgegeben hat.

Derzeit organisiert sie den Teilräumungsverkauf. Vieles an Instrumenten, Zubehör und Elektronikartikel sei schon beim ersten Termin weggegangen, „aber es lohnt sich trotzdem, reinzuschauen“.

Geöffnet für den Teilräumungsverkauf ist das Musikhaus Schäfer am Freitag, 24. November, von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag, 25. November, von 9 bis 14 Uhr.