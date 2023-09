Im März 2022 hat Wolf Weimer „Articly — Die App für Zeitung zum Hören“ im Fernsehformat „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) vorgestellt — und sich einen Deal mit dem Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer geschnappt. Ausgestrahlt wurde die Sendung im April 2023. Seitdem ist einiges passiert.

Am Montag, 4. September, kehrt der Absolvent der Zeppelin–Universität zurück zu DHDL und erzählt den Zuschauern, wie es für ihn und seine App in den vergangenen Monaten weitergegangen ist. Mit "schwäbische.de" hat Wolf Weimer bereits im Vorfeld gesprochen.

Zurück am Set: Beim sogenannten Wiederbesuch gewährt das Articly-Team den Zuschauern einen Einblick hinter die Kulissen - und in ein Duell zwischen Carsten Maschmeyer und den Jungunternehmern. (Foto: privat/Articly )

Der 28–Jährige ist sich sicher: „Zeitung lesen war gestern.“ Die Medienwelt werde zunehmend auditiver, bei der jüngeren Generation findet vieles über die Ohren statt. „Auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergengehen, überall sind die Leute mit Kopfhörern unterwegs“, stellt Weimer fest. Zeitung zu lesen, dafür fehle im hektischen Alltag häufig die Zeit. Darum entwickelte der 28–Jährige die App Articly.

Umfangreich und komfortabel

In dieser vertonen Synchronsprecher, Podcaster und ein Fußballkommentator ausgewählte Artikel aus den unterschiedlichsten Zeitungen und Magazinen. Vollkommen neu sind solche Angebote zwar nicht, doch bei Articly soll es vor allem eines sein: umfangreicher — und natürlich komfortabler. „Was unsere Nutzer schätzen, ist die Tatsache, dass sie bei uns mit nur drei Klicks zwischen verschiedenen Zeitungen hin– und herwechseln können“, sagt Weimer.

Der Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer zeigt sich in der Sendung von der Idee überzeugt — und bietet ihm einen Deal an: Für 20 Prozent Beteiligung an Articly will er Weimer mit 70.000 Euro unterstützen. Dieser willigt ein. Das Ziel: „Wir wollen Schritt für Schritt die führende deutsche Audioplattform in diesem Bereich werden und freuen uns auf die Reise“, sagt er.

Wolf Weimer präsentiert mit seiner App Articly Zeitungsartikel zum Hören in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ - und ergattert einen Deal mit Carsten Maschmeyer. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer )

Und diese nimmt Fahrt auf: Für ICE–Reisende gibt es Articly nun im Unterhaltungsportal der Deutschen Bahn. „Die Kooperation ist schon im Mai angelaufen, allerdings ohne, dass wir großartig darüber berichtet haben“, sagt Wolf Weimer.

Kooperation mit Deutscher Bahn läuft an

„Im ersten Monat haben die ICE–Reisenden 1.000 Hörstunden gesammelt, wir waren unter den Top drei der beliebtesten Inhalte. Darauf sind wir stolz“, sagt er. Deshalb machen die beiden Vertragspartner ihre Zusammenarbeit nun offiziell. 15 Artikel pro Monat sollen im Unterhaltungsportal abspielbar sein. Da die Inhalte bereits heruntergeladen sind, funktionieren sie auch ohne Internetverbindung, verrät der Articly–Gründer.

Besonders gefragt seien derzeit Artikel, die sich mit dem Weg zum Glücklichsein beschäftigen, die dem Hörer nahelegen, auch mal Pausen zu machen oder die Motivationshilfen aufzählen, um künftig mehr Sport zu machen. Deutlich wird: Es handelt sich vor allem um Themen, die zeitlos sind.

In den vergangenen vier Monaten sei die Articly–Nutzerzahl von 500 auf über 20.000 Hörer gestiegen, das Kernteam rund um Weimer ist gewachsen. Anfangs ein „Ein–Mann–Unternehmen“ mit Sitz in München, besteht die Führungsetage mittlerweile aus fünf Personen.

Zeppelin–Universität profitiert ebenfalls

„Ich als Geschäftsführer bin verantwortlich für Produkt und Partnerschaften. Mein Mitgründer Lukas Paetzmann, der ebenfalls in Friedrichshafen studiert hat, kümmert sich um Vermarktung und Vertrieb“, erzählt Weimer. Auch für die technische Leitung, die Social–Media–Kanäle und die Koordination der 20 Synchronsprecher gibt es Führungskräfte.

Sitzen in leitender Postion bei Articly (v.l.n.r.): Wolf Weimer (Gründer und ZU-Absolvent), Lukas Paetzmann (Co-Gründer und ZU-Absolvent), Nour Orjany (Technischer Leiter "CTO"). (Foto: privat/Articly )

Erhöht hat sich auch die Zahl der Publikationen– von ursprünglich 30 auf 40. Bereits dabei waren beispielsweise die Zeitungen „Die Welt“ und „Die Zeit“, neu dazugekommen ist unter anderen das Handelsblatt. Mit dem Burda Verlag gibt es inzwischen ebenfalls eine Partnerschaft. „Ab Ende September können Leser des Fokus–Magazins die Artikel mittels eines abgedruckten QR–Codes am Ende der Seite auch hören“, erzählt Weimer.

Die Art der Kooperationen sei von Medienhaus zu Medienhaus unterschiedlich. Allerdings stehe dabei immer ein Ziel im Fokus: Eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren. Das könne ein Tauschgeschäft (Artikel gegen Audio) ebenso sein wie eine Erfolgsbeteiligung. Wolf Weimer betont dabei: „Selbstverständlich dürfen wir nicht einfach Artikel ohne die vorherige Zustimmung der Urheber verwenden.“

Ihre ehemalige Universität in Friedrichshafen haben Wolf Weimer und Lukas Paetzmann nicht vergessen. Für sie lassen die beiden einzelne Artikel aus dem universitätseigenen Magazin ZU–Daily vertonen.