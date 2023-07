Die Züge fahren wieder: Wie die Deutsche Bundesbahn auf Twitter bekannt gegeben hat, sind die Reparaturarbeiten an der Oberleitung auf der Strecke zwischen Konstanz und Radolfzell seit gestern beendet. Der Streckenabschnitt könne von den Zügen wieder befahren werden. Allerdings seien Verspätungen und Teilausfälle auch weiterhin möglich, so das Unternehmen.

Der Schienenverkehr war wegen Sturmschäden an der Oberleitung in der vergangenen Woche zum Erliegen gekommen. In den Bereichen Radolfzell und Konstanz war ein Ersatzverkehr mit Bussen für die Fahrgäste eingerichtet worden.