Nach Stunk in zwei Gaststätten ging’s in die Zelle

Den Sonntag in einer Arrestzelle der Polizei beendet hat ein 35 Jahre alter Mann, der im Laufe des Tages in gleich zwei Gaststätten im Innenstadtgebiet für Ärger gesorgt hat. Das berichtet die Polizei.

In einer Kneipe in der Kleinebergstraße pöbelte der Mann kurz vor 12.30 Uhr stark alkoholisiert mehrere Gäste an, weshalb er von der Polizei des Ortes verwiesen wurde. Er zeigte sich zunächst einsichtig und wollte den Heimweg antreten.

Diese Einsicht hielt aber wohl nicht lange an, wie die Polizei weiter berichtet, denn etwa drei Stunden später fiel er in einer Gaststätte in der Paulinenstraße auf. Dort hatte er grundlos ein Glas nach dem Gastwirt geworfen und war auch gegenüber einem weiteren Gast handgreiflich und verbal ausfällig geworden.

Da mit weiterem Ärger durch den 35–Jährigen zu rechnen war, nahm ihn die Polizei letztlich mit in eine Gewahrsamszelle. Der 35–Jährige hat nun neben Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auch mit der Kostenrechnung für den Arrest zu rechnen, so die Polizei abschließend.