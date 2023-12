Züge fahren wieder den Hafenbahnhof in Friedrichshafen an. Das teilt die Deutsche Bahn (DB) mit. Wie berichtet, hatte die Bahn in den vergangenen Wochen am Bahnsteigdach des Bahnhofs Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hierfür musste der Bahnsteig zeitweise gesperrt werden.

„Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen. Zusätzlich hat die DB die Fahrscheinautomaten in die Mitte des Bahnsteiges versetzt“, heißt es in der Mitteilung. Ab Montagnacht steht der Bahnsteig Fahrgästen wieder zur Verfügung und die Züge fahren den Bahnhof an.

Neue Arbeiten dauern bis Ostern

Anfang 2024 starten laut Bahn dann Sanierungsarbeiten an den Dachstützen. Diese dauern voraussichtlich bis Ostern an. Während dieser Zeit kommt es zu keiner Einschränkung des Bahnbetriebs.