Wirbel im Häfler Rathaus: Erster Bürgermeister Fabian Müller hat sich auf eine Dezernenten-Stelle beim Landratsamt in Biberach beworben, die Wahl fand bereits im Januar statt. Dort tauchte er jedoch nicht in der engeren Auswahl auf. „Mein Platz ist in Friedrichshafen“, sagt er heute. Die Ratsfraktionen beurteilen den Vorgang kontrovers. Klar ist: Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen will Fabian Müller auf keinen Fall werden.

Müller war im Juni 2021 im zweiten Wahlgang nach einem Patt im ersten Anlauf mit nur zwei Stimmen Mehrheit vom Gemeinderat zum Ersten Bürgermeister und Nachfolger von Stefan Köhler gewählt worden. Die CDU hatte als größte Fraktion das Vorschlagsrecht laut Gemeindeordnung für die Stelle, vor allem das linke Lager im Rat folgte dem aber nicht. Ein Kritikpunkt: Müllers angebliche fehlende Fachausbildung für den Job des Baubürgermeisters.

Kein Vorschlagsrecht mehr

In der Folge hielt sich der Gemeinderat auch bei der Wahl des Sozialbürgermeisters nicht mehr ans Vorschlagsrecht. Das hatten bei dieser Wahl die Grünen, die Müller seinerzeit zumindest mehrheitlich verhindern wollten. Ihr Kandidat fiel mit Pauken und Trompeten durch. Gewählt wurde CDU-Mitglied Andreas Hein.

Über Müllers Bewerbung in Biberach hatte zunächst der „Südkurier“ berichtet. Warum er bereits gut zwei Jahre nach seiner Wahl schon wieder weg wollte vom See, begründet der Bürgermeister so: „Es waren rein private Gründe, warum ich eine Veränderung in Betracht gezogen habe - und es sind auch private Gründe, warum ich diese Überlegungen wieder verworfen habe.“

Der Verwaltungswirt Fabian Müller wird mit knapper Mehrheit neuer Baubürgermeister von Friedrichshafen. Andreas Köster (rechts), Bürgermeister des Dezernates III, gratuliert. (Foto: Martin Hennings (Archiv )

OB will er nicht werden

Gefragt, ob er sich im Herbst auf das Amt des Häfler Oberbürgermeisterposten bewerben wolle, sagt er: „Die Gerüchte um mögliche OB-Kandidaten kenne ich. Ich gehöre nicht dazu.“ Oberbürgermeister Andreas Brand hatte in der jüngsten Ratssitzung mitgeteilt, nur noch bis Ende Oktober diesen Jahres im Amt bleiben zu wollen. Danach ist es Aufgabe des Ersten Bürgermeisters Fabian Müller, den Rathauschef zu vertreten, bis ein neuer Oberbürgermeister gewählt und eingesetzt ist.

Zu seiner jetzigen Position sagt Fabian Müller, in und für Friedrichshafen zu arbeiten, sei immer spannend und herausfordernd. „Dies gilt in diesem doppelten Wahljahr umso mehr. Mit meinem Team will ich gerne gemeinsam weiter an der Gestaltung der Stadt arbeiten und auf dem aufsetzen, was wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren auf den Weg gebracht haben.“

Reaktionen der Fraktionen des Gemeinderates

Im Gemeinderat fallen die Reaktionen auf die Bewerbung Müllers nach Biberach unterschiedlich aus. CDU-Fraktionsvorsitzender Achim Brotzer legt Wert auf die Feststellung, dass private Gründe ausschlaggebend gewesen seien. „Über diese Gründe möchte ich nicht spekulieren. Wenn er jetzt aber klar sagt, er bleibe in Friedrichshafen, dann reicht mir das aus.“ Die Stadt brauche einen fähigen und motivierten Ersten Bürgermeister und dazu bekenne sich Fabian Müller. Damit sei die Sache für die CDU erledigt.

Fabian Müller will in Friedrichshafen bleiben. (Foto: Felix Kästle (Archiv) )

Auch die Freien Wähler halten Müllers Vorgehen nicht für verwerflich. Gar als „vollkommen normal“ betrachtet Fraktionschefin Dagmar Hoehne die Bewerbung in Biberach. Es sei jedem selbst überlassen, seine Karriere zu gestalten, eine Bewerbung auf eine andere Position sei da nicht dramatisch. Das passiere in der Industrie ständig.

Fragen und Vermutungen

„Wir erwarten, dass er die acht Jahre, für die er gewählt wurde, auch erfüllt“, sagt hingegen Anna Hochmuth, Vorsitzende der grünen Fraktion. Sie findet es „nicht positiv“, dass er sich so bald schon weiter bewerbe. „Ich würde mir schon wünschen, dass er seine Themen auch weiterhin verfolgt.“

Wir fragen uns, welche Gründe er gehabt hat Heinz Tautkus, SPD-Ratsmitglied

Für die SPD stellen sich Fragen. So sagt Heinz Tautkus: „Wir fragen uns, welche Gründe er gehabt hat. Liegen die in der Verwaltung, im Gemeinderat oder im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt?“ Zumindest seien der SPD keine Unstimmigkeiten bekannt. Der Schritt sei vor allem vor dem Hintergrund nicht erklärbar, dass die Stelle im Landkreis Biberach „entschieden niedriger dotiert war“. Man vermute also eine Art Fluchtbewegung.

Rücktritt gefordert

Eindeutig äußert sich das Netzwerk für Friedrichshafen. Der stellvertretende Fraktionschef Jürgen Holeksa meint, dass Müller „hier wohl im Amt noch nicht angekommen“ sei. Wenn eine Bewerbung auf eine Stelle erfolge, die deutlich besser sei für die Karriere, dann sei eine Bewerbung vollkommen in Ordnung. In diesem Fall aber zeige das, dass er sich der Aufgaben in Friedrichshafen nicht gewachsen fühle. „Die Meinung der Fraktion ist, dass er aufgrund dieser Geschichte auch in Friedrichshafen den Weg zu einer Neubesetzung seiner Stelle frei machen müsste“, sagt Holeksa.

Gaby Lamparsky, Fraktionsvorsitzende der FDP, hält sich zurück. „Ich würde das nicht sonderlich kommentieren. Offenbar kam ihm die Stelle irgendwann gut gelegen, das ist jetzt sicher anders.“ In den jungen Generationen seien Standort- und Firmenwechsel bekanntlich nicht unnormal.

Die ÖDP habe diese Geschichte schon vor eineinhalb Monaten gehört, sie aber als Gerücht betrachtet. Fraktionschefin Nicole Bittner sagt dazu: „Es ist seine Privatsache. Wenn er sich aber für Friedrichshafen entscheidet, sollte er seine Amtszeit hier auch erledigen.“