Bei einem Unfall, an dem zwei Radfahrer beteiligt waren, ist in der vergangenen Woche in Waltenweiler ein 36-jähriger Radfahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizei trug der Mann keinen Helm, der 42-Jährige, mit dem er auf einem Gehweg frontal zusammenstieß, hatte einen Helm auf.

Zudem haben sich Anlieger in der Redaktion gemeldet, die diese Stelle in Waltenweiler für Radfahrer für sehr gefährlich halten. Außerdem kümmert sich Ortsvorsteher Achim Baumeister um die Angelegenheit. Er will das Thema im Ortschaftsrat Ettenkirch ansprechen und zusammen mit Polizei und dem Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung eine Verkehrsschau an dieser Stelle ansetzen, um die Sicherheit zu verbessern.

Der Unfallhergang

In der Blankenrieder Straße in Waltenweiler waren die beiden Radler am Dienstag um 7.15 Uhr miteinander kollidiert und hatten sich dabei schwer verletzt. Der 36-Jährige ist an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus verstorben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhren die beiden Radler in gegensätzlicher Richtung und laut Polizei „verbotswidrig den Gehweg“, wobei der 36-Jährige, der in Richtung Oberteuringen fuhr, mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen habe.

An der Unfallstelle mündet der Radweg aus Oberteuringen in den Ort und endet dort an einer sehr engen Stelle in einer Kurve. Radfahrer müssen dann auf der Straße weiterfahren. Die meisten aber, so sagt Achim Baumeister, tun das nicht, eben weil es dort gefährlich sei, in einer Doppelkurve mit dem Rad auf der Straße zu fahren.

Auch die entgegenkommenden, in Richtung Oberteuringen fahrenden Radler würden aus Sicherheitsgründen in aller Regel über den Gehweg fahren. Auf der ortsauswärts führenden rechten Seite gibt es gar keinen Radweg. So sei das Verhalten des tödlich verunglückten Radfahrers nicht viel anders als das vieler anderer, die dort entlang fahren.

Auch andere Gefahrenpunkte

Solch gefährliche Situationen aber gibt es in Waltenweiler auch aus Ailingen kommend. Dort endet der Radweg aus Ailingen kommend auf der linken Seite.

Radfahrer werden durch ein Verkehrsschild aufgefordert, auf die rechte Straßenseite zu wechseln, wo der Radweg durch weiße Linien markiert weitergeht. Einen solchen markierten Radweg gibt es an der Unfallstelle nicht.

Bislang, so sagt Achim Baumeister, habe niemand auf die gefährliche Situation hingewiesen. Dieser Unfall aber sei für ihn Anlass genug, das Thema im Ortschaftsrat und in der Stadtverwaltung anzusprechen.