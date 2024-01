Am Montag Abend soll eine 83-Jährige von einem Mann belästigt worden sein. Das gab sie gegenüber der Polizei an. Gegen 17.30 Uhr soll sich ein unbekannter Täter im Bereich der Beethovenstraße entblößt, sowie sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Der Unbekannte soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er wird als etwa 180 cm groß, kräftig, ohne Bart und mit kräftigen oder buschigen Augenbrauen beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine dunkle Kapuzenjacke sowie eine dunkle Mütze und dunkle Jeans getragen haben.

Die Polizei sucht nach Hinweisen. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07541/701-0 entgegen.