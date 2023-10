Wirbel um Alice Weidel und ihren Videoauftritt in Mödlareuth. Seit die AfD-Politikerin am Tag der Deutschen Einheit einen öffentlichen Wahlkampftermin in dem bayerisch-thüringischen Grenzort abgesagt hat, stehen viele Fragen im Raum.

Was waren die Hintergründe?

Zehn Tage vorher, also am 23. September, gab es einer aktuellen Pressemitteilung der AfD zufolge einen Polizeieinsatz an ihrem Zweitwohnsitz in der Schweiz. Sie und ihre Familie seien von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort gebracht worden, „da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten“.

Vorsichtshalber habe sie daher auf öffentliche Auftritte verzichtet. In der darauffolgenden Woche nahm Weidel nur Termine im Bundestag wahr. Weitere geplante öffentliche Termine habe es nicht gegeben.

Gab es vor dem Wahlkampftermin in Mödlareuth Warnungen oder wieso hat Weidel diesen abgesagt?

Die Absage der Teilnahme „geschah nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA“, ist vom Bundeskriminalamt zu erfahren. Darüber hinaus könne zu taktischen Maßnahmen oder Gefährdungsmomenten keine Auskunft gegeben werden.

Auch das für Weidels deutschen Wohnort in Überlingen zuständige Polizeipräsidium Ravensburg hat keine Empfehlung ausgesprochen. „In unserem Zuständigkeitsbereich gab es in der zurückliegenden Zeit keinerlei polizeilichen Einsatz aus einem besonderen Anlass am Wohnsitz von Frau Weidel oder im Zusammenhang mit ihrer Person“, erklärt Sprecher Oliver Weißflog. „Über eine ,Bedrohungslage’ ist uns daher nichts bekannt.“

Was sagt die AfD zu diesen Widersprüchen?

Norbert Kleinwächter, stellvertretender AfD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag hatte auf der Veranstaltung behauptet, Weidel sei in einem sicheren Haus, dürfe dieses nicht verlassen und müsse bis auf weiteres untergetaucht bleiben. Diese Aussage dementiert die AfD am Freitag auf Nachfrage.

Ihr Büro habe einen „Sprechzettel mit den nötigsten Fakten zu dem Polizeieinsatz“ erstellt. Begriffe wie „Safehouse“ oder „Hausarrest“ seien in dieser Mitteilung nicht enthalten gewesen.

Dass Weidel am Sonntag vor dem 3. Oktober nach Mallorca geflogen ist, stellt für die AfD keinen Widerspruch zu den genannten Vorsichtsmaßnahmen dar. Die Evakuierung sei belastend, emotional und aufwühlend gewesen ‐ vor allem für die Kinder. Die Reise im Anschluss an die Sitzungswoche diene dazu, „Abstand von den Ereignissen zu gewinnen“, und zugleich dazu, „sich daheim rar zu machen.“

Schon bald will die Co-Parteichefin der AfD allerdings wieder auf die öffentliche Bühne zurückkehren. Sie plant, zum Abschluss des hessischen Landtagswahlkampfes, am Wochenende in Wiesbaden dabei zu sein.