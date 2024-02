Ärgernis mit Happy End: Büttel Werner Braunwarth hat seine Schelle wieder. Das wichtige Arbeitsutensil des in der Häfler Fasnet bekannten Hochradfahrers war am Fasnetssamstag verschwunden. Inzwischen konnte er sie im Fundbüro in Ailingen abholen. Wer sie dort abgegeben hat, bleibt aber offen.

„Das hat mich riesig gefreut“, sagt Werner Braunwarth, der am Donnerstag seine geliebte Schelle wieder bekommen hat. Wie berichtet, vermisste er sie seit dem Fasnetssamstag: Nach dem großen Umzug in Friedrichshafen ging für den freien Büttel und viele andere die närrische Sause im Gasthof Rebstock weiter. Dort wurde der Gegenstand entwendet - und vorübergehend fehlte von ihm jede Spur.

Viel Zuspruch nach Bericht

Deshalb hatte sich Werner Braunwarth an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt. Im Artikel „Wer hat dem Büttel seine Schelle geklaut?“ vom 19. Februar erzählte er die Geschichte vom Verschwinden der Schelle. Verbunden mit der Hoffnung, dass Hinweise eingehen könnten - oder sich sogar derjenige meldet, der die Schelle hatte.

Er habe nach Veröffentlichung des Berichts viele Anrufe bekommen, sagt Werner Braunwarth. Die Menschen drückten ihm gegenüber ihre Hoffnung aus, dass der Gegenstand bald wieder auftauche. Ein konkreter Hinweis fehlte aber zunächst. Dann aber die frohe Nachricht: Wenige Tage später wurde ihm Bescheid gegeben, dass er die Schelle im Fundbüro in Ailingen abholen könne.

Schelle wurde beschädigt

Der einzige Wermutstropfen: „Die Schelle ist arg verkratzt“, berichtet Werner Braunwarth. Er vermutet, dass sie jemand „im Rausch“ entwendet und sie später dann weggeschmissen habe.

Wer sie gefunden und abgegeben hat, bleibt offen - einen Namen hinterlassen hat beim Fundbüro laut Werner Braunwarth niemand.

Nachtragend ist der Mann aus Kluftern allerdings nicht. „Es ist alles gut, ich kann die Schelle wieder richten“, sagt er. Als gelernter Werkzeugmacher sei es für ihn kein Problem die Spezialanfertigung zu reparieren - sodass sie in der nächsten Fasnet wieder klingeln kann.