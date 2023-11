Nach dem Fanmarsch gibt es einen klaren Heimsieg der Häfler

Zweites Spiel in der neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga gegen einen Aufsteiger, zweiter Sieg: Der VfB Friedrichshafen ist gut aus den Startlöchern gekommen und nach dem 3:0 am vergangenen Samstag bei FT 1844 Freiburg auch am Mittwochabend in der Spacetech-Arena gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe nicht ins Stolpern geraten.

Trainer Lebedew warnt vor der Partie vor dem Aufsteiger

Vor dem Spiel hatte der Häfler Monsterblock zu einen Fanmarsch aufgerufen. Motto: „Alle in Blau“. Und so zogen die Fans der Friedrichshafener in den Clubfarben vom Competence Park zur Arena, um die Mannschaft willkommen zu heißen. Ingo Volkmer, Vorsitzender des organisierenden Fanclubs, sagte vor dem Spiel: „Wir wollen das eigentlich zu jedem Saisonbeginn machen, aber leider hat uns dabei Corona einen Strich durch die Rechnung gezogen. Inspiriert haben uns einige Fußball-Fanclubs. Heute waren etwa 25 Leute dabei, und wir würden uns freuen, wenn sich das rumspricht und es zukünftig mehr werden.“

Vor dem Spiel war VfB-Cheftrainer Mark Lebedew bewusst, dass Karlsruhe „einer der besten Aufsteiger“ ist. Ein Testspiel Mitte September gewannen sie mit 3:2 gegen den VfB. Nach dem Sieg am Samstag bekamen die Häfler einen freien Tag. „Es wird ein komplett anderes Spiel werden, mit einem Gegner, der auf dem Feld ganz anders agiert. Karlsruhe ist aggressiver im Aufschlag und spielt etwas kontrollierter als Freiburg“, meinte Lebedew.

Überragende Quote bei Michal Superlak

Der Beginn des ersten Satzes gestaltete sich ausgeglichen. Starke Annahmen auf beiden Seiten sorgten dafür, dass es nach sechs Minuten ausgelichen 6:6 stand. Im Anschluss konnte sich der Gastgeber durch das erste Ass der Partie von Tim Peter das erste Mal ein wenig absetzen. Starke Doppelblocks von Marcus Böhme und Michal Superlak ließen den VfB weiter davonziehen (10:6). Die Häfler machten in diesem Zeitraum fünf Punkte in Folge. Doch Freiburg kam wieder heran. Beim Stand von 11:10 nahm Lebedew die erste Auszeit. Und die sollte sich lohnen. Vor allem durch Superlak und Jan Fornal zog der VfB wieder auf 17:13 davon und sicherte sich wenig später den ersten Satz mit 25:21. Superlak hatte im ersten Satz eine Angriffsquote von 100 Prozent bei neun erzielten Punkten.

Im zweiten Satz waren es die Karlsruher, die sich nach einigen Minuten auf 7:4 absetzen konnten. Nach einer Auszeit und einem Aufschlagfehler von Karlsruhes Zuspieler Hosch drehte sich das Momentum aber wieder ‐ wenig später stand es 11:10 für Friedrichshafen. Aber das Spiel wogte hin und her. Jetzt war es am Gast, eine Auszeit zu nehmen und durch drei Punkte in Folge auf 16:14 davonzuziehen. Nun kamen die Zuschauer ins Spiel, die ihr Team in der ausverkauften Spacetech Arena lautstark unterstützten, allen voran die Fanclubs Häfler Monsterblock und Bluebears, die mit ihren Trommeln und Gesängen den Eindruck einer wesentlich größeren Halle entstehen ließen. Beim Stand von 23:23 gelangen Fornal zwei direkte Aufschlagpunkte zum 25:23 und die Halle stand Kopf.

Karlsruhe macht immer wieder Flüchtigkeitsfehler

Die Baden Volleys wirkten zunehmend frustriert und ihnen unterliefen zunehmend Flüchtigkeitsfehler wie ein Übertreten beim Aufschlag durch Felix Baumann. Friedrichshafen spielte die Partie nun souverän herunter und kam durch das 25:20 zu einem nie gefährdeten 3:0-Sieg. Lebedew hatte dennoch einige Kritikpunkte: „Wir waren nicht perfekt, können uns vor allem in der Annahme noch verbessern, aber im richtigen Moment haben wir konzentriert unsere Punkte gemacht. Wir werden uns stetig verbessern, denn unsere Topform wollen wir im März/April haben, wenn es drauf ankommt.“

Der MVP Michal Superlak (23 Punkte) meinte: „Es war wichtig, dass wir zu Null gewonnen haben, denn uns steht ein schweres Spiel gegen Berlin bevor. Die Defensive erwartet von mir harte Schmetterbälle, weshalb ich eher nach freien Stellen auf dem Platz gesucht habe, so kam meine hohe Quote zustande.“