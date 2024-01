Zentimeterdickes Eis empfing am Mittwochmorgen die Frühaufsteher der Region. In der Nacht brachte das Tiefdruckgebiet „Gertrud“ viel Niederschlag an den Bodensee. Das hatte Folgen für den Verkehr und Arbeitende. Laut einem Experten soll das aber nur der Anfang sein.

Für den Medizin-Campus Bodensee (MCB) war es kein gewöhnlicher Morgen. Zwar sei die Notfallaufnahme nicht überrannt worden, doch sei ein erhöhtes Aufkommen zu sehen gewesen, sagt Pressesprecherin Susann Ganzert.

In Friedrichshafen seien überwiegend Schenkelhalsfrakturen, Platz- und Schürfwunden behandelt worden. Dabei seien die Verletzten zwischen 30 und 85 Jahren alt. Das durchaus hohe Alter spreche im Regelfall gegen Arbeitsunfälle, sagt Ganzert.

Höheres Aufkommen in Notaufnahmen

Anders habe es in Tettnang ausgesehen. Dort seien überwiegend Arbeitsunfälle gemeldet worden. „Einer davon musste sofort operiert werden“, sagt die Sprecherin. Der hohe Anteil an Arbeitsunfällen sei möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Menschen, die nicht aus dem Haus mussten, dieses auch nicht verlassen hätten. Das habe ein Arzt gegenüber Ganzert vermutet.

Das Eis lässt Pflanzen erstarren. Das Bild stammt aus den 1990ern. (Foto: Roland Roth )

Eine ähnliche Vermutung hat auch Daniela Baier, Pressesprecherin der Polizei. Trotz der extremen Wetterlage sei es im Bodenseekreis zu „nur“ drei Unfällen aufgrund der Witterungsbedingungen gekommen. „Die Leute sind vermutlich nicht ins Auto gestiegen“, sagt sie. Die Polizei geht davon aus, dass sich viele Leute vorbereitet hätten, um das Haus nicht verlassen zu müssen.

Bei den drei Unfällen seien zwei Menschen leicht verletzt worden. Einer habe sich mit seinem Auto sogar überschlagen. Am frühen morgen kam bei Neufrach eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum Sie wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wetterexperte erklärt Phänomen

Die Dunkelziffer der Autos, die „im Straßengraben gelandet sind“, dürfte weitaus höher liegen, sagt Baier. „Da werden wir aber auch nicht immer gerufen“, sagt sie. Verlässliche Zahlen könnten deshalb nur über die wenigen Unfälle gemacht werden.

Andere Zahlen liefert Roland Roth von der Wetterwarte Süd. In dieser Ausprägung seien Wetterereignisse alle fünf bis zehn Jahre zu erwarten. „Wir hatten das schon weitaus stärker“, sagt Roth. Er erinnert sich an ein extremeres Ereignis in den 1990ern. Damals seien Bahnlinien über mehrere Tage gesperrt und Dörfer teilweise von der Außenwelt abgeschnitten worden.

Doch warum fällt bei diesen Temperaturen kein Schnee? Roth kennt die Antwort: „Wärmere Luft ist leichter als kalte Luft“, macht er klar. Deswegen gleite die warme, feuchte Luft vom Atlantik über die schwere, kalte Luft über der Region auf. Da es in der Nacht keinen Wind gab, durchmischten sich die Luftschichten nicht.

Bizarre Formen bilden sich an einem Maschendrahtzaun. Das Bild stammt aus den 1990ern. (Foto: Roland Roth )

Was noch kommen soll

Somit falle aus den hohen, milden Schichten Regen in die Kaltluft am Boden. Laut Roth war der gefroren. Das Resultat war Blitzeis und Rutschgefahr. Doch damit ist das Wetterereignis laut Roth noch nicht am Ende. „Man darf jetzt nicht denken, die Sache ist vorbei.“ Die kommenden Windböen würden Schnee und eine ähnliche Verkehrsbehinderung mit sich bringen, sagt Roth.

„Das wird eine ganz brisante Wetterlage.“ Er prognostiziert eine Schneefront, die spätestens Donnerstag um 19 Uhr den Bodensee erreichen soll. „Das Tiefdruckgebiet hat es in sich“, sagt Roth. Außerdem soll die Temperatur schnell in die Minusgrade rutschen. Solche Wetterereignisse seien aber in Abständen normal und hätten nichts mit dem Klimawandel zu tun.