Die Kriminalpolizei ermittelt weiter im Fall eines Angriffs auf die Besucher einer Bar in der Montfortstraße und sucht nach Zeugen.

Frau bekommt Faustschlag ins Gesicht

Ein 37-jähriger Mann wurde am Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr vor der Bar von drei Männern attackiert, als er in ein Taxi einsteigen wollte. Bereits in der Bar war es mit den Dreien zum Streit gekommen. Als die Freundin des 37-Jährigen dazwischen ging, wurde sie ebenfalls angegriffen. Einer der drei Männer griff sich ihre Tasche und flüchtete. Als die Frau die Verfolgung aufnahm und ihre Tasche zurückforderte, schlug ihr der Täter mit der Faust ins Gesicht.

Die Polizei nahm den Handtaschendieb vorläufig fest. Seine unbekannten Komplizen flüchteten. Zeugen melden sich bitte unter Telefon 07541/701-0 bei der Polizei.