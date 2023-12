Eduard Hager verlässt den Gemeinderat. Er ist für die CDU seit 1998 im Rat und kann auf 25 Jahre Arbeit im Gremium und 15 Jahre Arbeit im Kreistag zurückblicken.

Kandidiert hat Eduard Hager bereits 1994, bekam auch 6800 Stimmen, landete aber auf dem Platz des dritten Nachrückers auf der CDU-Liste. Nachdem bereits der erste Kandidat nachgerückt war, der zweite ablehnte, war Eduard Hager der nächste auf der Liste, der für Franz Vogelmann nachrücken sollte. Seine Karriere startete damit am 16. November 1998.

Große Themen gab es immer

Heute erinnert sich der CDU-Mann an große Themen, die damals auf der Tagesordnung standen. Die ZF-Arena wurde eröffnet und ihre Nutzungsdauer mit 40 bis 50 Jahren angegeben, die Neue Messe war in der Diskussion und das Thermalbad in Fischbach. Die Arena ist keine 20 Jahre nach Inbetriebnahme stillgelegt, das Thermalbad gibt es nicht, die Messe steht. Große Themen, so Eduard Hager, gab und gibt es immer in dieser Stadt.

Auch wenn seine Arbeit sich häufig um die Belange seines Heimatortes Jettenhausen drehten, so „lagen mir stets alle Ortschaften am Herzen. Vor allem die, die keinen Ortschaftsrat haben“, sagt er heute. Er halte es mit den Worten von John F. Kennedy: „Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst“.

Laufbahn auch im Kreistag

Hager erinnert sich an viele Themen, die die Stadt seinerzeit bewegten. Darunter das K42, dessen Erfolg sich der damalige Bürgermeister Peter Hauswald und der damalige Oberbürgermeister Josef Büchelmeier auf die Fahnen geschrieben hätten. Dass dort aber die Stadtbücherei eingezogen sei, sei allein der Verdienst der damaligen Bürgermeisterin Margarete Kaufmann gewesen. Auch Sporthallen seien schon immer ein schwieriges Thema in dieser Stadt gewesen. Und doch habe er diese Arbeit immer gerne gemacht.

2004 wurde Eduard Hager Kassierer für die Fraktion und 2009 deren ehrenamtlicher Geschäftsführer. Von 2004 bis 2019 war er für die CDU auch Mitglied des Kreistages. Als 2014/2015 seitens der Stadt Gelder für die Geschäftsstellen der Fraktionen bereitgestellt wurden, hat er mit zehn Wochenstunden die Geschäftsstelle der CDU geleitet. Diese Geschäftsführung endet mit seinem Abschied am kommenden Montag in der Sitzung des Gemeinderates ebenfalls.

Abschied lange geplant

Diesen Abschied sieht er „mit einem lächelnden Auge“. Vor zehn Jahren habe er sich vorgenommen, nach 25 Jahren aktiver Arbeit im Rat zurückzutreten. Die letzte Legislaturperiode habe ihm auch deutlich gezeigt, dass das nötig sei. „Seit 2019 dauern die Sitzungen enorm lang. Manchmal denke ich, es geht darum, dass zwar alles gesagt ist, aber noch nicht von jedem“, so der CDU-Mann.

Er trete jetzt bewusst fünf Monate vor der nächsten Wahl zurück, weil auch er damals Nachrücker war. Auch er habe dadurch Erfahrungen sammeln können und das wolle er seinem Nachfolger ebenfalls ermöglichen. „Ralf Schwaderer wird nachrücken und der soll in den fünf Monaten bis zur Wahl die Zeit haben, sich auf eben diese Wahl vorzubereiten“, sagt Eduard Hager. Bei der nächsten Kommunalwahl habe er dann so viele Stimmen bekommen, dass er den Sitz im Rat behalten habe. Diesen Erfolg wünscht er auch seinem Nachfolger Ralf Schwaderer.

Noch viel zu tun

Er selbst konzentriert sich jetzt auf seine anderen ehrenamtlichen Aufgaben. Er ist Vorsitzender des Jettenhausener Kirchengemeinderates St. Maria, Vorsitzender des Kirchenchores St. Maria, Sprecher der Postsenioren im Altkreis Tettnang und stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Kirchenmusik. „Langweilig wird mir nicht werden“, sagt er.