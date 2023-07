Nach 19 Jahren verlässt Sylvia Hiß-Petrowitz den Häfler Gemeinderat

19 Jahre lang war sie im Gemeinderat, doch jetzt ist Schluss: Sylvia Hiß-Petrowitz, Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Parteilos, verlässt das Gremium — und übergibt ihr Mandat an Nicole Lukoschek.

Am kommenden Mittwoch, 19. Juli, ist die letzte Sitzung der 60–Jährigen. Sie zieht es nun in den Norden Deutschlands.

„Ich gehe mit einem lachenden und einen weinenden Auge“, sagt Sylvia Hiß-Petrowitz. Seit 1998 ist sie Mitglied der ÖDP, 1999 ließ sie sich erstmals zur Gemeinderatswahl aufstellen. Ins Gremium schaffte sie es im April 2004, als sie für Christine Stuckenbrock nachrückte.

Soziale Themen liegen ihr am Herzen

Seit 2014 leitet sie die Fraktionsgemeinschaft. „Ich habe immer gern die Fäden in der Hand gehabt“, so Hiß-Petrowitz.

Auf die Jahrzehnte im Gemeinderat blickt sie positiv zurück: „Es war eine sehr lehrreiche Zeit“, sagt sie. Vor allem die sozialen Themen — etwa die Diskussion um den „Karl–Olga–Park“ — hätten der Pflegerin immer am Herzen gelegen.

Man muss diskutieren, ich bin kein Freund von Enthaltungen. Sylvia Hiß-Petrowitz

Eine andere Sache, für die sich Hiß-Petrowitz mit Leidenschaft engagierte: Sie wollte Autos aus der Innenstadt heraushalten. „Ich habe immer für Poller gekämpft“, berichtet sie.

Mehrheiten im Gemeinderat fanden sich dafür bis zuletzt nicht, weshalb das Thema für sie mit „das größte Frustpotenzial“ gehabt habe.

Was sie am Gemeinderat kritisiert

Innerhalb des Gremiums sei ihr Anspruch stets gewesen, „fraktionsübergreifend zusammenzuarbeiten“. Wenn es gute Ideen gegeben habe, sei sie immer offen gewesen für Gespräche. „Man muss diskutieren, ich bin kein Freund von Enthaltungen“, sagt Sylvia Hiß-Petrowitz.

Aus ihrer Sicht komme das im Gemeinderat zu kurz: „Die Fraktionen teilen ihre Ideen oft nur untereinander und vieles ist zu sehr auf die Parteien bezogen“, findet sie.

Hiß-Petrowitz’ Nachfolgerin wird Nicole Lukoschek. Laut einer Pressemitteilung will Lukoschek, die als Heilpädagogin arbeitet, sich im Gemeinderat vor allem für Familien, Kinder und Senioren einsetzen.

So sei sie etwa für die Abschaffung der Kitagebühren für Kinder ab drei Jahren, eine „angemessene Bezahlung“ für Pflege — und Erzieherpersonal und eine „fußgängerfreundliche Innenstadt“.

Wie es für Hiß-Petrowitz weitergeht

Im September steht für Sylvia Hiß-Petrowitz der Umzug in den kleinen Ort Bosau in Schleswig–Holstein an. Dieser liegt direkt am Plöner See — was ihr wichtig gewesen sei: „Ich wollte unbedingt wieder ans Wasser ziehen.“

Eventuell will sie sich auch in ihrer neuen Heimat politisch engagieren. Aber auch dem Bodensee wird die ÖDPlerin treu bleiben: Zum Seehasenfest, bei dem sie schon seit vielen Jahren eine feste Größe im Infostand und beim Vorlesen der Seehas–Geschichten ist, werde sie stets wiederkommen.