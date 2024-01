Mit dem Aufsetzen der Brunnenhexe auf dem Hofener Brunnen hat am Samstagabend mystisch geheimnisvoll die fünfte Jahreszeit der Häfler Buchhornhexen begonnen. Das seit 1985 stattfindende rund dreißigminütige schaurig schöne Spektakel lockte auch dieses Jahr wieder viele Fasnetfreunde rund um den Hofener Kreisel an die Werastrasse.

Feuerfarbenes Spektakel

Neun, gegen später zwölf Glockenschläge des Hofenener Nachtwächters zu Mitternacht läuteten das einmalige feuerfarbene Schauspiel mit viel Rauch ein, bei dem der Geist der Rauhnacht (im Bild Matthias Martin) zunächst die Oberhand hat, jedoch gegen die aus dem Hofener Hexenbrunnen entsprungene Übermacht der Buchhorn Hexen unter Feuer und Qualm letztendlich zurückweichen muss.

Am Ende des Schauspiels gelingt es den Hexen den Geist der Rauhnächte zu vertreiben und die närrische fünfte Jahreszeit unter den fröhlichen Schalmeien-Klängen der „Hupenquäler FN“ mit einem dreifachen „Buch - horn“ auszurufen. Im Anschluss daran bedankte sich Hexenmeister Bernd Huckle, alias „Faxe“, bei allen anwesenden Freunde der Häfler Fasnacht für ihr Erscheinen und lud zu den anstehenden Terminen im 75. Jubiläumsjahr der Buchhorn Hexen recht herzlich ein.

Närrische Termine

Dies sind am 7. Februar ab 19 Uhr am Hofener Brunnen die „Hexentaufe“, am 9.2. ins GZH der Hexenball und am 10. Februar ab 13.30 Uhr der große Narrensprung im Hafen .