Vieles spricht dafür, dass sich vor einer Woche in Friedrichshafen-Ittenhausen eine Tragödie abgespielt hat. Ein 83 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine 84-jährige Partnerin erschossen zu haben.

Auf Nachfrage teilt die Polizei weitere Informationen und Andreas Lipp, Ortsvorsteher Ailingens und unter anderem Ittenhausens, berichtet, welche Spuren das mutmaßliche Tötungsdelikt hinterlassen hat. „Es ist für uns unbegreiflich“, sagt er.

Mann wählte Notruf selbst

Vergangenen Mittwoch war bei der Polizei nicht weit nach Mitternacht ein Notruf eingegangen, mit dem Hinweis, dass eine 84 Jahre alte Frau sich angeblich selbst umgebracht habe und nun tot in der Wohnung liege. Wie die Polizei nun bestätigt, hatte der Tatverdächtige selbst angerufen.

Seit Mitte September 2022 ist Andreas Lipp Ortsvorsteher von Ailingen. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau mit einer Schussverletzung im Kopf vor. Sie zweifelten offenbar schon vor Ort an der Darstellung des Mannes und nahmen den 83-Jährigen fest. Eine Obduktion der Leiche erhärtete den Verdacht, dass sich die Frau nicht selbst umgebracht hatte.

83-Jähriger ist einziger Verdächtiger

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Hinzistobel. Weitere Verdächtige gibt es derzeit nicht, wie die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mitteilt. Zu einem möglichen Motiv machen Polizei und Staatsanwaltschaft weiterhin keine Angaben.

Der 83-jährige Deutsche war mit der Getöteten nicht verheiratet, lebte aber schon länger mit ihr zusammen. Er ist laut Polizei nicht vorbestraft und bestreitet nach wie vor alle Vorwürfe.

Bereits vergangenen Freitag hatten die Beamten berichtet, dass die Waffe nicht auf den 83-Jährigen zugelassen war. Er besitzt demnach auch keinen Waffenschein. Der Mann sei in der Tatnacht nicht offenkundig betrunken gewesen, auch Hinweise auf eine Erkrankung des Paares gebe es nicht.

Betroffenheit bei Ortsvorsteher und in Ittenhausen

„Wir wissen nicht, was passiert ist und wollen uns nicht an Spekulationen beteiligen“, stellt Ortsvorsteher Andreas Lipp klar. In Ittenhausen werde über den Fall gesprochen. „Aber sehr sachlich. Da unterscheidet sich vielleicht das Dorf noch von der Großstadt, wo Spekulationen schnell ins Kraut schießen.“

Angst nehme er keine wahr. „Aber wir sind betroffen, nicht nur ich, sondern ganz Ittenhausen“, sagt er. Sein Mitgefühl gelte den Hinterblieben und der Familie.