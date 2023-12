Ein 83 Jahre alter Mann soll Ende September seine 84-jährige Partnerin in Friedrichshafen-Berg erschossen haben. Nun hat die Ravensburger Staatsanwaltschaft Anklage wegen des Vorwurfs des Totschlags erhoben, teilt Oberstaatsanwältin Christine Weiss mit.

Ein mögliches Tatmotiv könnte demnach Eifersucht sein. „Hierzu muss aber die Hauptverhandlung abgewartet werden“, schränkt die Oberstaatsanwältin ein. Der Angeschuldigte bestreitet weiterhin den Tatvorwurf.

Er sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg. Eine Aussetzung der U-Haft ist rechtlich nicht möglich, weil das ihm vorgeworfene Delikt sehr schwer wiegt. Das hatte der Strafverteidiger des 83-Jährigen, Uwe Rung, Anfang Oktober erklärt.

Was über die mtumaßliche Tat bekannt ist

Der Senior wird verdächtigt, seine Partnerin in der Nacht auf den 27. September getötet zu haben. Er lebte mit ihr zusammen in einer Wohnung im Haus St. Martin - einer Wohnanlage für Senioren der Stiftung Liebenau in Friedrichshafen-Berg.

Laut Polizei hatte er den Notruf gewählt und angegeben, dass sich seine Partnerin selbst umgebracht habe. Die Polizeibeamten fanden die Leiche der Frau mit einer Schussverletzung im Kopf vor. Ihnen seien bereits vor Ort Zweifel an der Darstellung des Mannes gekommen, berichtete die Polizei.

Ein vorläufiges Obduktionsergebnis erhärtete den Verdacht, dass es sich nicht um einen Selbstmord handelt. Der 83-Jährige kam daraufhin in U-Haft.

Eröffnung der Verhandlung spätestens Anfang April

Ein Termin für die Eröffnung der Verhandlung vor dem Landgericht Ravensburg steht laut der Oberstaatsanwältin noch nicht fest. Sie weist aber darauf hin, dass bei „Haftsachen“ der Beschleunigungsgrundsatz gilt.

Das bedeutet, dass das Gerichtsverfahren spätestens sechs Monate nach der Verhaftung eröffnet werden muss. Im Fall des 83-Jährigen läuft diese Frist Ende März/Anfang April ab.