Musikverein Kluftern präsentiert „Schall und Rauch“

Zum ersten Mal veranstaltet der Musikverein Kluftern am Freitag, 17. November, die Veranstaltung „Schall und Rauch“, bei der nach dem Konzert noch ein Gemeinschaftserlebnis am Lagerfeuer angeboten wird. Die Premiere findet in beziehungsweise vor der Kirche St. Gangolf statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden am Ende sind willkommen.

Das neue Konzept sieht laut Ankündigung nicht nur jeweils einen ungewöhnlichen Ort vor, sondern auch die Kooperation mit anderen Gruppen und Bands, so dass immer mindestens ein Partner den Abend mitgestalten wird. Während Ort und Kooperationspartner künftig variiert werden, soll konstant bleiben, dass zunächst die Töne erklingen und im Anschluss am Feuer ‐ bei zur Jahreszeit passenden Getränken und Snacks ‐ der Abend gemütlich in Gemeinschaft fortgesetzt wird.

Der Kooperationspartner des Musikvereins Kluftern ist in diesem Jahr die Band „Halo Breeze“. Sowohl der Musikverein als auch die Gruppierung, deren Mitglieder aus Kluftern, Fischbach, Berg und Schnetzenhausen kommen, werden Pop- und Rock-Klassiker unter anderem von Simon & Garfunkel oder Paul McCartney sowie moderne Hits spielen.

Im Anschluss an das Konzert geht es gegen 20.45 Uhr bei gutem Wetter weiter ans Lagerfeuer zu Glühwein und Snacks. Auch wer den musikalischen Teil auslässt, ist zum Treff am Lagerfeuer herzlich eingeladen, heißt es in der Pressemitteilung des Musikvereins.