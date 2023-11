Musikverein Jettenhausen lädt zum Doppel-Jahreskonzert ein

Der Musikverein Jettenhausen lädt zum Doppel-Jahreskonzert ins Graf-Zeppelin-Haus ein. Am Samstag, 2. Dezember, lassen gleich zwei heimische Musikvereine den Hugo-Eckener-Saal musikalisch erklingen.

Als großes Finale der diesjährigen Geburtstagsfeierlichkeiten veranstaltet der Musikverein Jettenhausen zusammen mit seiner Patenkapelle aus Schnetzenhausen sein traditionelles Jahreskonzert. Um 19.30 Uhr eröffnet die Musikkapelle Schnetzenhausen, unter der Leitung von Margarete Saltik, mit dem imposanten Stück „Celebration Fanfare“ von Steven Reineke den ersten Programmteil. Es folgt „Lord Tullamore“ von Carl Wittock, „The Secret of ‚The White Rose‘“ von Otto M. Schwarz und das Pop-Medley „Elvis - The King“. Mit dem abschließenden Stück „Hindenburg“ von Michael Geisler findet sich das Publikum in der Feuersbrunst von Lakehurst wieder.

Unter der Leitung von Michael Mattes läutet der Musikverein Jettenhausen mit dem Eröffnungswerk „Apertum“ von Thiemo Kraas den zweiten Programmteil ein. Die Rock-Ouvertüre „Open Air“ von Luighi Di Ghisallo weiß mit rasanten, rhythmischen Passagen und melodischen Abschnitten zu überzeugen. Anschließend spielt die Kapelle das Medley „Tina Turner“ von Arrangeur Jan van Kraeydonck, das Stück „Lichtblicke“ von Kurt Gäble und das Kärntner Lied „Is schon still uman See“, nach einem Arrangement von Martin Scharnagel. Der Eintritt ist frei. Der Musikverein Jettenhausen freut sich über eine Spende.