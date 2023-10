Musikpreis für freudige Kreativität

Rock oder Pop, Jazz oder Klassik, Indie oder Rap ‐ viele junge Musiker lassen diese musikalischen Grenzen hinter sich und bewegen sich mit Freude zwischen oder jenseits bewährter Pfade. Dieser neuen Musikszene gilt der „Creative Music Award“. Der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau zeichnet mit diesem Preis Solisten oder Ensembles aus, deren Einfallsreichtum musikalische Trennlinien überwindet. Am Samstag, 21. Oktober, ab 19 Uhr ist das Publikum im Münzhof Langenargen eingeladen zu einer Entdeckungsreise voll Spannung, Überraschung und Genuss. Eine Jury entscheidet über den Gewinn, auch das Publikum vergibt einen Preis. Es bewerben sich das Duo Volga, die Sängerin und Cellistin Lakiko und das Jan Prax Quartet. Außer einem für sie typischen Programm präsentieren sie ein zu bearbeitendes Pflichtstück. In diesem Jahr ist eine eigene, gern eigenwillige Version von Miriam Makebas Song „Pata Pata“ gefragt.

Das Duo Volga lebt die Kombination von Klavier und Vibraphon. In diesem seltenen Klangraum formen Pianistin Olga Reznichenko und Vibraphonist Volker Heuken neue Tonwelten zwischen Lyrik, Percussion und Improvisation. Sie spielen mit bekannten Melodien etwa von Chick Corea und Richie Beirach, komponieren Stücke für Tasten und Platten und fantasieren in kommunikativer Freiheit über beides.

Die Sängerin und Cellistin Lana Kostic verbindet als Lakiko die vielfältige Musikgeschichte ihrer bosnischen Heimat mit der reichen Tradition ihrer klassischen Ausbildung. Mit Stimme, Instrument und Loopstation schafft sie eine eigene Welt, in der Realität und Traum in musikalischer Poesie aufeinandertreffen. Ihren ersten Auftritt als Lakiko hatte Lana Kostic mit „The Musical EEG“, als sie an ein EEG-Gerät angeschlossen ihre Gehirnströme live spielte und sang.

Das Jan Prax Quartet kreiert seinen besonderen Groove, indem es die Kreativität amerikanischer Jazzlegenden mit neuen Elementen verschmilzt.Um Jan Praxversammeln sich der Pariser Pianist Carl-Henri Morisset, der mit Jazzlegenden wie Archie Shepp auftrat, Schlagzeuger Dominik Raab, der regelmäßig mit Tony Lakatos tourt, und Matis Regnault, einer der gefragtesten Bassisten Frankreichs.

Weitere Informationen sind unter www.konzertverein.com zu finden. Karten im Vorverkauf gibt es bei: Tickethotline 01806/700733, Tourist-Info Langenargen 07543/933092, Lindaupark 08382/277560, Stadttheater Lindau 08382/9113911, Friedrichshafen Tourist-Info 07541/20355444 sowie unter www.reservix.de und bei allen reservix-Vorverkaufsstellen.