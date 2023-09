Musikalische und kulinarische Leckerbissen beim Häfler Weinfest am Schloss

Das Häfler Weinfest am Schloss hat sich inzwischen als kleines aber feines Weinfest in gemütlicher Atmosphäre in Friedrichshafen etabliert, ohne Rummel, dafür aber mit fetziger Live-Musik. Dass der Termin bewusst immer auf den 3. Oktober, also einen Feiertag gelegt wird, hat sich bei den Weinfreunden bereits eingeprägt.

An den großen Erfolg des letzten Jahres möchten die Veranstalter auch beim diesjährigen 8. Häfler Weinfest am Schloss wieder anknüpfen. Der Weinstand ist mit besten Weinen bestückt und neu im Angebot sind nun auch Cocktails auf Wein- oder Sektbasis. Schon traditionell tritt zwischen 15 und 18 Uhr die Band Zydeco Annie & Swamp Cats auf. Sie sind bekannt als eine der besten Zydeco- und Cajunbands Europas.

Bereits zum Frühschoppen des Weinfestes von 11.30 bis 14.30 Uhr spielt die Hallodrian Jazzband, die in den vergangenen Jahren ebenfalls zu einer festen Größe in der Dixieland-Szene der Bodenseeregion geworden ist. Hier spielen Musiker aus der Region und sorgen mit Banjo, Kontrabass, Schlagzeug, Trompete, Klarinette, Posaune und klangvollem Gesang für gute Laune.

Neben den musikalischen Highlights wird auch kulinarisch einiges geboten: Wildgulasch und Speisen aus der Region, ofenfrische Dinnete und ein umfangreiches Kuchen- und Tortenbüffet bietet der Elferrat des Brauchtumsvereins an. Der Eintritt ist frei.