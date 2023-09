Musik, Spiel und Spaß beim Stadtteilfest am 7. Oktober

Im Festzelt vor der Albert-Merglen-Grundschule in der Heinrich-Heine-Straße 22/1 in Friedrichshafen findet am Samstag, 7. Oktober, ein Stadtteilfest statt. Ab 14 Uhr gibt es ein vielfältiges Bühnen- und Musikprogramm. Die Menschen im Quartier und alle, die ein Fest in lockerer Atmosphäre erleben wollen, sind eingeladen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Für die Kinder und Jugendliche gibt es Bastelangebote, Kinderschminken, einen Parcours mit Stempelkarte und ein Bällebad. Dazu gibt es eine Hüpfburg, eine Rollenrutsche und ein Fifa-Turnier. Um 14 Uhr begrüßt ein Vertreter der Stadt die Gäste. Danach sagen die Kinder der Albert-Merglen-Schule „Hallo“ an die Gäste in verschiedenen Sprachen. Es folgen das Friedensgebet der Mitglieder des Forums der Religionen und das Schullied der Kinder der Albert-Merglen-Schule. Ab 15 Uhr folgen der Auftritt der Tanzgruppe „Elements“, ein Kinderprogramm für Groß und Klein auf dem Schulhof der Grundschule, ein Bühnenprogramm mit Bingo und Mitmachaktionen, Infostände zum Engagement im Quartier und Musik im Festzelt. Ab 16 Uhr tritt die Kinder- und Jugendtanzgruppe „KUD Sarajevo“ auf. Alle Infos gibt es auch im Internet unter www.friedrichshafen.de/quartier-hei-hei .