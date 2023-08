Alfred Waibel steht mit seinem Fahrrad auf dem Franziskusplatz in Friedrichshafen. Neben ihm ragt die gelbe Mobiltätssäule in den Himmel, die neben Informationen für Radler auch Werkzeug und eine Luftpumpe bereithält.

Doch Waibel, der leidenschaftlich gern mit dem Rad unterwegs ist, zeigt sich unzufrieden. Er dreht an der Kurbel, mit der die Luftpumpe angetrieben wird, während nur langsam Luft in den Reifen seines Fahrrads strömt. „Das ist Murks hoch drei“, sagt er. Alfred Waibel kritisiert, dass Service–Einrichtungen für Radfahrer in der Stadt insgesamt immer wieder Probleme machen — und nennt dafür drei Beispiele.

An den Säulen, die seit September 2022 auf dem Franziskusplatz, am Stadtbahnhof, Hafenbahnhof, Hinteren Hafen sowie am Landratsamt stehen, hat er gleich mehrere Kritikpunkte. Besonders stört Alfred Waibel die besagte Luftpumpe. Mit der „mittelalterlichen Kurbel“ ließe sich kaum „nennenswerter Druck“ aufbauen.

Handelsübliche Fußpumpe ist weit überlegen

Vor Ort führt er es vor: Selbst nach einiger Zeit „Gekurbel“ zeigt das Manometer nur einen Druck knapp über 3 bar an. „Für ein Rennrad braucht man einen Reifendruck von 7 bar“, sagt Waibel. Das sei mit der Pumpe an der Säule nicht zu erreichen. Der Mann hat zum Vergleich eine handelsübliche Fußpumpe dabei. Und tatsächlich: Mit dieser baut er kurzerhand einen deutlich höheren Druck in seinem Fahrradreifen auf.

Weiter störe ihn an der Pumpe, dass deren Kopfstück stark abgenutzt ist. „Es hält kaum auf dem Ventil“, sagt er. Das erschwere das Aufpumpen zusätzlich. Außerdem sei das angebrachte, kleine Manometer schwer zu lesen und an ungünstiger Stelle unten an der Säule angebracht.

Um es zu betrachten, müsse man sich bücken, so Alfred Waibel. Immerhin: Optisch sähen die Säulen gut aus, findet er. Und auch die angebrachten Wegweiser findet Waibel sinnvoll. „Nur die Funktionalität ist leider nicht gegeben“, bemängelt er.

+++ Wo gibt es im Bodenseekreis Radservice-Punkte oder Mobilitätssäulen? Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte!

Die Mobilitätssäulen sind ein Pilotprojekt der Klimaschutz– und Energieagentur Baden–Württemberg (KEA), die Stadt Friedrichshafen ist für die Instandhaltung zuständig. Für „das vollständige Aufpumpen von Rennrädern“ sei die Säule überhaupt nicht gedacht, heißt es von der KEA auf Nachfrage.

„Sie ist nicht darauf ausgelegt, einen Reifendruck von mehr als 3 bis 4 bar in die Reifen zu pumpen“, schreibt die Agentur. Es sei lediglich ein Radreparaturset, mit dem Reifen so weit aufgepumpt werden können, dass „die Mobilität weiterhin gegeben“ ist. „Daher erfüllt das Radreparaturset seine Aufgabe“, schreibt die KEA.

Stadt bessert regelmäßig nach

Und was ist mit dem abgenutzten Kopfstück? „Die Dichtungen am Pumpenkopf werden von uns regelmäßig gewechselt, da diese auch Abnutzungen und dann Undichtigkeiten zeigen. Zuletzt wurden die Dichtungsgummis vor drei Wochen getauscht“, sagt dazu eine Sprecherin der Stadt. Der Verschleiß sei aus Sicht der Verwaltung auch „ein Indiz für eine rege Nutzung des Radreparatursets“, was „grundsätzlich eine erfreuliche Nachricht ist“.

Insgesamt, so heißt es von der KEA und der Stadt, würden Radfahrer die Säulen positiv aufnehmen und oft nutzen. Und die Klimaschutz– und Energieagentur teilt zudem mit: „Der Hinweis mit dem Manometer aus Friedrichshafen wurde aufgenommen und für die Weiterentwicklung der Säule berücksichtigt.“

Doch es sind nicht nur die gelben Mobilitätssäulen, die nach Ansicht von Alfred Waibel zu wünschen übrig lassen. Es gibt im ganzen Bodenseekreis, zum Beispiel am Antoniusplatz in Friedrichshafen, sogenannte Radservice–Punkte.

Die Luftpumpe am Antoniusplatz ist laut Alfred Waibel „nur mit großer Kraftanstrengung“ bedienbar. (Foto: Florian Peking )

An diesen Stationen lassen sich ebenfalls Fahrräder aufpumpen und kleinere Reparaturen vornehmen. Nur funktionieren auch diese Luftpumpen laut Waibel nicht besonders gut. „Die dort integrierte Luftpumpe kann nur mit großer Kraftanstrengung betätigt werden“, sagt er.

Nutzer können Mängel melden

Beim Landratsamt waren bisher solche Probleme nicht bekannt, wie Sprecher Lars Gäbler mitteilt. „Entsprechende Reparaturen erfolgen jetzt“, sagt er. Sollten Nutzer bemerken, dass etwas nicht richtig funktioniert, könnten sie die Mängel per Mail an [email protected] melden, so Gäbler.

„Bisher war das Feedback immer sehr positiv und auch Beschwerden gibt es so gut wie keine“, berichtet der Sprecher über das Angebot. Radservice–Punkte gibt es an vielen Stellen im Kreis — und es kommen auch noch weitere hinzu (siehe Infokasten).

Direkt neben dem Radservice–Punkt am Antoniusplatz befindet sich laut Alfred Waibel ein weiteres Ärgernis, das Radfahrer — beziehungsweise E–Bike–Fahrer — betrifft. Dort steht eine Ladesäule für E–Bike–Akkus, die allerdings bereits vor Monaten dichtgemacht worden ist. Der Grund: Missbrauch — denn die Fächer sind laut Stadtwerk am See statt fürs Akkuladen fast ausschließlich für des Verstauen von Gegenständen wie Klamotten benutzt worden.

Dass die Ladesäule für E-Bike-Akkus am Antoniusplatz dauerhaft geschlossen ist, ärgert Alfred Waibel. (Foto: Florian Peking )

„Aus den damals genannten Gründen haben wir die Schlösser demontiert und die Türen provisorisch mit Klebeband zugeklebt“, sagt Stadtwerk–Sprecher Sebastian Dix. Damit wolle man verhindern, dass es in in die Fächer hinein regnet. „Wir prüfen gerade, ob man statt dem Klebeband Magnete anbringen kann“, so Dix. Planungen für weitere E–Bike–Ladestationen dieser Art gebe es nicht.