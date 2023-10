Noch ist nichts entscheiden, allerdings zeichnet es sich ab, dass im ersten Quartal 2024 rund 40 Geflüchtete in ein Gebäude auf dem Telekomareal in der Müllerstraße einziehen werden.

Seit Jahren wird über die künftige Nutzung des Geländes in Jettenhausen gestritten. Nun will der Grundstückseigentümer das Haus in der Müllerstraße 12/1 für fünf Jahre als Unterkunft an die Stadt vermieten.

Was ist vorgesehen?

Die Betz Baupartnerbeteiligungen GmbH will das Gebäude für fünf Jahre an die Stadt vermieten. In dem Haus in der Müllerstraße 12/1 gibt es 26 Zimmer. Vier oder fünf davon werden als Küchen-, Sanitär- oder Gemeinschaftsräume genutzt, der Rest mit gut 40 Geflüchteten belegt. Der Vermieter wird Brandmeldeanlage, Bäder und die Anschlüsse für die Küchen vorab einbauen.

Der Mietpreis pro Monat soll nach Auskunft der Stadt bei 8700 Euro kalt liegen, dazu kommen rund 3500 Euro an Nebenkosten. Für die Ausstattung der Unterkunft rechnet die Stadt mit Einmalkosten von 9500 Euro. Ist die geplante Unterkunft voll belegt, erhält die Stadt rund 85 Prozent der Mietausgaben vom Staat zurück. Es werden für Unterkunftsleitung und hauswirtschaftliche Arbeiten zwei halbe Stellen geschaffen, die auch vor Ort ein Büro haben werden.

Warum ist die Unterkunft nötig?

Bekanntlich steigt die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge in ganz Deutschland und damit auch im Bodenseekreis. Zunächst ist der Landkreis für die ihm zugewiesenen Menschen zuständig. Nach Abschluss des Asylverfahrens, spätestens jedoch nach zwei Jahren, sind die Kommunen nach einem festen Schlüssel für die sogenannte Anschlussunterbringung verantwortlich. Ein Sonderfall sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die kein Asylverfahren durchlaufen müssen. Derzeit organisiert die Stadt 1243 Geflüchteten ein Dach über dem Kopf. 630 davon kommen aus der Ukraine.

Insgesamt leben rund 3000 Menschen mit einem akuten Fluchthintergrund in Friedrichshafen. Lange hat die Verwaltung auf das Konzept der dezentralen Unterbringung gesetzt. Weil aber die Zahl der hierfür angebotenen Wohnungen sinkt, während die Zahl der Geflüchteten steigt, stößt dies an seine Grenzen. Weitere Gemeinschaftsunterkünfte sind laut Rathaus nötig.

Wer wird in der Müllerstraße 12/2 wohnen?

Das steht noch nicht fest. Sicher ist, dass es keine „Neuankömmlinge“ sein werden, sondern Menschen, die schon einige Monate oder Jahre in Deutschland leben. Die Verwaltung wird sich nach eigenen Angaben um eine „homogene Belegung“ bemühen, also versuchen Konflikte, die auf Herkunft, Religion oder kulturelle Identität zurückgehen, möglichst im Vorfeld einzudämmen. Wegen der Nähe zu Sporteinrichtungen, Spielplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und einer guten Busanbindung eigne sich das Gelände für eine Gemeinschaftsunterkunft, so das Rathaus. Ein Sicherheitsdienst soll dort nur bei Bedarf eingesetzt werden.

Wie geht es weiter?

Am Freitagabend hat die Stadt die Anwohner bei einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle Jettenhausen informiert. Am Montag, 23. Oktober, steht das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats, der der Anmietung zustimmen muss. Zudem müssen noch etliche baurechtliche Fragen geklärt werden. Unter anderem wird der Eigentümer eine Nutzungsänderung für das Gebäude beantragen. Im Zuge dieser Verfahren werden auch die unmittelbaren Angrenzer befragt. Zudem soll es einen „Runden Tisch“ für Nachbarn und ehrenamtlich Engagierte geben.

Sind damit die Baupläne für das Telekomareal vom Tisch?

Davon ist nicht auszugehen, die Planungen dort dürften im Hintergrund weiterlaufen. Im Juli 2022 hatte der Gemeinderat beschlossen, für das Gebiet einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen. Der gibt in enger Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer den Rahmen für die bauliche Entwicklung vor. Im Moment plant die Betz-Gruppe dort rund 90 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern. Vor dem Beschluss im vergangenen Jahr war über das Telekomareal mehrfach heftig gestritten worden. Vielen Nachbarn und Gemeinderäten waren die ersten Planungen zu hoch und zu dicht.