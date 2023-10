Ein Mülleimer ist am Montagmorgen in einer Wohnung in der Ailinger Straße in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, habe das nicht nur zu einer starken Rauchentwicklung geführt, sondern auch die zeitweise Sperrung der Ailinger Straße nötig gemacht.

Eine Bewohnerin sei zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es weiter. Die Ermittlungen, wie es zu dem Feuer kommen konnte, dauern an.