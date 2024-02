Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr

Ein Motorradfahrer ist frontal mit einem entgegenkommenden Auto am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Salem zusammengeprallt. Laut Zeugenaussagen war der 20-Jährige mit einem anderen Motorradfahrer zügig auf der Bahnhofstraße in Richtung Mimmenhausen unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und prallte in den BMW einer 25-Jährigen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Motorradfahrer hatte Glück und kam mit leichteren Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Beide Unfallfahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrtauglich waren. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Motorradfahrer. Er ist offenbar schon zuvor durch seine leichtsinnige und rasante Fahrweise aufgefallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07551/804-0.