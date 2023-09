Motorollerfahrer sucht das Weite

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Ailinger Straße ermittelt die Polizei. Ein Motorrollerfahrer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Peugeot und richtete Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 15 Jahre alten Jugendlichen gehandelt haben. Hinweise zum Unfallflüchtigen nehmen die Ermittler unter Telefon 07541/7010 entgegen.