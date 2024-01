Verbrechen, Brände und andere Einsätze halten Polizei und Feuerwehr 2023 im Bodenseekreis auf Trab. Wir blicken zurück auf die aufsehenerregendsten Fälle des Jahres - die teilweise die ganze Region erschüttert haben.

Markdorf: Mord im Megamix

Diese Tat lässt Markdorf und die ganze Region fassungslos zurück: Ein 47-jähriger Mann betritt am 21. Januar das Geschäft Megamix in der Hauptstraße. Er ist betrunken - und hat eine Schusswaffe dabei. Zielstrebig bewegt er sich in den hinteren Teil des Ladens, wo seine 44-jährige, getrennt lebende Ehefrau arbeitet. Es kommt zu einem kurzen Wortwechsel, dann fallen mehrere Schüsse. Die Frau stirbt noch am Tatort.

Der Prozess am Landgericht Konstanz beginnt am 6. Juli - und endet für den Angeklagten mit einer lebenslangen Haftstrafe. „Diese Tat verdient nur eine Überschrift: kaltblütiger Mord“, findet Richter Arno Hornstein bei der Urteilsbegründung am letzten Verhandlungstag deutliche Worte.

Die Polizei sperrt im Januar das Geschäft Megamix nach der Bluttat ab. (Foto: David Pichler )

Wie kam es zu der Bluttat am 21. Januar? Vor Gericht gesteht der Mann zwar bereits am ersten Verhandlungstag, dass er im Megamix mit einer Pistole auf seine Frau feuerte. Geplant gewesen sei das aber nicht: Er sei vor Ort durchgedreht und habe aus dem Affekt heraus geschossen. Dieser Version der Geschichte erteilt das Gericht eine klare Absage.

Friedrichshafen: Tragödie in Berger Wohnanlage für Senioren

Ein mutmaßliches Tötungsdelikt erschüttert Ende September Friedrichshafen-Berg. Ein 83-Jähriger soll in einer Wohnanlage für Senioren seine 84 Jahre alte Partnerin erschossen haben. Anfang Dezember erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags. Ein mögliches Tatmotiv könnte demnach Eifersucht sein. Der Senior bestreitet die Vorwürfe, er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Laut Berichten der Polizei wählt er in den frühen Morgenstunden des 27. September den Notruf und meldet, dass sich seine Partnerin selbst umgebracht habe. Doch die Beamten, die in der vom Paar gemeinsam bewohnten Wohnung eintreffen, finden die Leiche der Frau mit einer Schussverletzung im Kopf vor. Ihnen kommen Zweifel an der Darstellung des Mannes. Ein vorläufiges Obduktionsergebnis untermauert demnach den Verdacht, dass sich die Frau nicht selbst erschossen hat.

Der Blick durch die Scheiben zeigt die Wohnungstür mit Polizeisiegel. (Foto: Anke Kumbier )

Ein Termin für die Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Ravensburg steht noch nicht fest. Doch bei Haftsachen gilt der Beschleunigungsgrundsatz gilt. Das bedeutet, dass das Gerichtsverfahren spätestens sechs Monate nach der Verhaftung eröffnet werden muss. Im Fall des 83-Jährigen läuft diese Frist Ende März/Anfang April ab.

Kressbronn: Höchststrafe nach Messer-Mord

Ein 32-jähriger Mann aus Nigeria tötet im Juni 2022 in einer Asylbewerberunterkunft in Kressbronn mit einem Küchenmesser einen Menschen und verletzt sechs weitere zum Teil lebensgefährlich. Im Dezember 2022 beginnt der Gerichtsprozess, nach acht Verhandlungstagen fällt im Februar 2023 das Urteil.

Ein damals 31-jähriger Asylbewerber hat am 26. Juni auf mehrere Menschen eingestochen und dabei einen Mann getötet. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. (Foto: Davor Knappmeyer/dpa )

Wegen Mordes und schwerer Körperverletzung in sechs Fällen verhängt die Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Richter Veiko Böhm eine lebenslange Freiheitsstrafe, erkennt eine besondere Schwere der Schuld und ordnet Sicherungsverwahrung an. Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten - zum Beispiel durch eine Psychose - sieht das Gericht nicht. „Nicht mal ansatzweise“, so Böhm.

Opfer und Angehörige geben vor Gericht emotionale Statements ab. Was aber auch am Ende des Prozesses offen bleibt: die Frage nach dem Warum. Der Angeklagte zeigt bis zuletzt keine Spur von Reue und auch keine emotionale Regung.

Frickingen: Mutmaßliche Reichsbürgerin wird festgenommen

Bereits Ende des Jahres 2022 sorgt eine bundesweite Razzia gegen die sogenannte Reichsbürgerszene auch im Bodenseekreis für Aufsehen. Denn auch das Haus von Johanna Findeisen in Frickingen wird durchsucht. Findeisen ist Mitglied im Landesvorstand der Partei „Die Basis“ und hat 2021 im Wahlkreis Bodensee für den Bundestag kandidiert.

Knappe sechs Monate nach der Durchsuchung nehmen Beamte des Bundeskriminalamts die Frau fest. Und im Dezember 2023 erhebt die Bundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main Anklage gegen Johanna Findeisen.

Johanna Findeisen aus Frickingen hat bei der Bundestagswahl 2021 für die Partei "Die Basis" kandidiert. (Foto: pek )

Sie soll zum inneren Kreis einer terroristischen Vereinigung um den mutmaßlichen „Reichsbürger“ Heinrich XIII Prinz Reuß gehört haben. Die Anklage richtet sich auch gegen diesen und sieben weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe, die laut Generalbundesanwaltschaft einen Umsturz in Deutschland geplant hatten. Wann der Prozess gegen Findeisen und die restlichen Angeklagten beginnt, ist noch unklar.

Friedrichshafen: Festnahmen nach MCB-Cyberangriff

Nach einem Cyberangriff auf den Medizin-Campus Bodensee (MCB) im Januar 2022 können zwei Tage lang in beiden Krankenhäusern des Verbunds keine neuen Patienten aufgenommen werden. Auch Monate später sind die Auswirkungen zu spüren, der finanzielle Schaden geht in die Hunderttausende.

Anfang des Jahres 2023 zerschlagen Ermittler in Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit Europol, dem FBI und weiteren US-Behörden das Hackernetzwerk „Hive“. „Hive“ soll verantwortlich für etwa 1500 schwere Cyberangriffe gegen Unternehmen und Organisationen in 80 Ländern gewesen sein und dadurch rund 100 Millionen Dollar an Lösegeld erpresst haben.

Im November 2023 dann ein weiterer Ermittlungserfolg: Unterstützt von Ermittlern aus Deutschland, den USA und weiteren Ländern nimmt die Polizei in der Ukraine fünf mutmaßliche Mitglieder einer Hackergruppe fest. Diese soll mithilfe einer Software von „Hive“ weltweit mehrere Hundert Cyberangriffe gestartet haben - unter anderem jenen auf den MCB.

Überlingen: Millionschaden nach Brand in der Altstadt

In der Überlinger Altstadt brennen im April mehrere Gebäude. Als die Feuerwehr anrückt, steht der Dachstuhl in Vollbrand. Durch den Brand wird das Gebäude nahezu komplett zerstört. Die Einsatzkräfte sind schnell vor Ort und haben das Feuer unter Kontrolle.

Doch vor allem die enge und teilweise verwinkelte Bebauung der Altstadt stellt die Feuerwehr vor Herausforderungen. Luftaufnahmen per Drohne helfen, gezielt den Brand zu bekämpfen. Verletzt wird niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa zwei Millionen Euro.

Die Feuerwehr Überlingen setzte zwei Drehleitern ein, um das Feuer einzudämmen. (Foto: David Pichler )

Knapp vier Monate später hat die Polizei Verdächtige im Visier: Gegen zwei Jugendliche wird wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Hinweise führen die Beamten auf die Spur des Duos, das sich kurz vor dem Feuer offenbar unberechtigt am Entstehungsort des Brandes im Dachstuhl eines der Häuser aufgehalten haben soll.

Liebenau: Flugzeug verliert Tür über Liebenau

Schreckmoment in Liebenau: Ein Kleinflugzeug verliert an einem Freitag kurz vor dem Jahreswechsel in der Luft eine Tür. Sie schlägt auf dem Gelände der St. Lukas-Klinik ein. Verletzt wird dabei niemand.

Doch was wie eine Szene aus einem Film klingt, hätte böse enden können. Der 45-jährige Pilot war mit der viersitzigen Maschine des Typs Diamond DA 42 NG in Friedrichshafen gestartet und auf dem Weg nach Zürich. Nach dem Verlust der Tür fliegt der Mann auf direktem Wege nach Friedrichshafen zurück und landet dort. Die Polizei geht von einem Pilotenfehler aus und schließt einen technischen Defekt aus.

Heilerziehungspfleger Roman Eckenfels beobachtet den Absturz der Flugzeugtür. (Foto: dpa/pek )

Heilerziehungspfleger Roman Eckenfels, der in der St. Lukas-Klinik arbeitet, beobachtet den Absturz der Flugzeugtür zufällig. Er kommt zu diesem Zeitpunkt aus dem Gebäude und sieht das herabstürzende Teil. „Mein erster Gedanke war, dass da etwas vom Dach herabgefallen sein muss“, so Eckenfels. Dass der ganze Vorfall so glimpflich ausging, sei „Glück im Unglück“ gewesen. Denn häufig sei der Garten mit Spielplatz gut besucht, gehört er doch zur Eltern-Kind-Station direkt daneben.