Monika Helfer liest aus „Die Jungfrau“

Bestsellerautorin Monika Helfer liest am Montag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im Kiesel im k42 aus ihrem neuen Roman „Die Jungfrau“. Im Gespräch mit Agnes Bidmon gibt die Schriftstellerin zudem Einblicke in ihr Werk.

Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer macht aus Lebenserinnerung große Literatur und erzählt in ihrem neuen Roman von Intimität und Zugehörigkeit. Nach der Trilogie über ihre Familie und Herkunft ist „Die Jungfrau“ ein atemloser Roman über die jahrzehntelange Freundschaft zwischen zwei Frauen. Denn ihre Romanfiguren Gloria und Moni sind beste Jugendfreundinnen ‐ die eine reich, exzentrisch und schön, die andere arm. Gloria kommt gut an, ist viel unter Menschen und möchte Schauspielerin werden. Ein halbes Jahrhundert später begegnen sich die beiden Frauen wieder und Gloria beichtet ihr Lebensgeheimnis: Nie hat sie mit jemandem geschlafen. Die beiden Frauen wachsen auf im Mief der sechziger Jahre, sind konfrontiert mit Ehe, Enge und Gewalt. Wie wurden die beiden zu denen, die sie sind? Was ist Einsamkeit und was bedeutet Wohlstand?

Für ihre Arbeiten wurde die gebürtige Vorarlbergerin Monika Helfer unter anderem mit dem Österreichischen Würdigungspreis für Literatur, dem Solothurner Literaturpreis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis ausgezeichnet. Der Eintritt zu Lesung kostet zehn Euro, inklusive Getränk.

Vorverkauf unter Telefon 0754172033333 oder unter