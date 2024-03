Modeschauen ziehen viele Gäste an

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher waren am Freitag und Samstag bei den Modeschauen im Modehaus Keller. Dabei präsentierten die Models knapp 50 Outfits für Damen und Herren. „Wir sehen es als Startschuss in die Frühjahr-/Sommersaison. Auch dieses Mal werden wir die Show mit Hilfe einer Fotografin und eines Videodrehs für jene festhalten, die nicht dabei sein können“, sagte Patrizia Neuner-Jehle, die das Geschäft gemeinsam mit ihrer Mutter Gabriele Franz führt. Bei den Modenschauen war Tweed ebenso ein starkes Thema, wie der Trench und weite Hosenformen und deren Kombinationsmöglichkeiten. Außerdem präsentierten die Models Kleider von elegant bis sommerlich. Bei den Herren war der sportliche Look tonangebend.