Modellbaumesse in Friedrichshafen zeigt große Welt im Kleinformat

Zischende Eisenbahnen, dampfende Schiffe und bekannte Bahnhöfe in unterschiedlichen Größen und Formen: Von Freitag, 3. November, bis Sonntag, 5. November, findet die Faszination Modellbau auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt.

Auch in ihrem 21. Jahr bieten die Veranstalter ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm und Aktionen zum Mitmachen für alle Generationen, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe.

Die Themenbereiche erstrecken sich von Modelleisenbahnen über Dampf-, Flug-, Auto- und Schiffsmodellbau, dem Modellbau mit Materialien aus Plastik und Karton bis hin zum Truck- und Militärmodellbau. In zehn Messehallen werden internationale Aussteller den Besuchern ihre Modellbauten zeigen.

Lichtspiele und Wettkämpfe

Eines der angekündigten Unterhaltungsprogramme ist das „Showtruck-Spektakel“, das am Freitag und Samstag jeweils ab 16.30 Uhr in der Halle A4 stattfinden soll. Laut Pressemitteilung liegt der Fokus hierbei auf den verschiedenen Lichteffekten der Fahrzeuge. Zudem sollen Stapelfahrer ihr Können unter Beweis stellen und in einem Wettkampf gegeneinander antreten.

Wie in den Jahren zuvor findet auch in diesem Jahr das Echtdampf-Hallentreffen statt, dem laut Pressemitteilung weltweit größten Treffen für Modelleisenbahnen, Straßenfahrzeuge, Schiffe und Anlagen, die mit Dampf betrieben werden.

Mitmachen und kreativ werden

Kinder können sich auf unterschiedliche Mitmachaktionen freuen, kündigt die Messe an. In Halle A5 darf der Nachwuchs kleine Modellboote basteln, im Wasserbecken ausprobieren und im Anschluss mit nach Hause nehmen.

In der Halle A7 sollen die Besucher in Fantasiewelten eintauchen und sich in berühmten Filmszenen und Stadtvierteln wiederfinden ‐ nachgebaut aus Millionen Lego-Steinen. Wer nach diesem Anblick Lust bekommt und selbst kreativ werden möchte, der dürfe vor Ort ebenfalls zu den Bausteinen greifen und sich ausprobieren, heißt es weiter.

Die Messe Faszination Modellbau findet von Freitag, 3. November, bis Sonntag, 5. November, auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Die Öffnungszeiten am Freitag und Samstag sind von 9 Uhr bis 18 Uhr. Am Sonntag geht die Messe von 9 Uhr bis 17 Uhr. Tageskarte kosten 16 Euro, Familienkarten gibt es für 40 Euro, die ermäßigte Tageskarte kostet 13 Euro. Kinder bis acht Jahre haben freien Eintritt. Hunde sind nicht zugelassen.