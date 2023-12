Mittelalter im Fokus

Zum Start in das neue Jahr springt das Schulmuseum Friedrichshafen um einige Jahrhunderte zurück und taucht ein in die Zeit des Mittelalters. Denn in mehreren Führungsangeboten und einer Kostümlesung steht laut Pressemitteilung die aktuelle Sonderausstellung „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“ im Mittelpunkt. Die Ausstellung untersucht, warum das Mittelalter noch heute so präsent in Kinderzimmern ist - und wie Kinder damals denn nun wirklich lebten.

Ein Erlebnis auch für die Ohren wird die „Kostümlesung: Satire und Gemshorn“ mit Hartmut Semmler am Dienstag, 16. Januar, um 19 Uhr. Als Mönch verkleidet liest er aus der mittelalterlichen Gesellschaftssatire „Flucht eines Gefangenen“ vor, einer vergnüglichen Erzählung aus dem 11. Jahrhundert. Dazu spielt er auf historischen Blasinstrumenten. Und um einen kleinen Neujahrsumtrunk des Museums daraus zu machen, gibt es Punsch und stilecht warmen Met. Die musikalische Lesung dauert circa 90 Minuten und ist im Eintritt enthalten.

Zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Themen der Ausstellung lädt Volontärin Susanne Appl in der Feierabendführung am Mittwoch, 24. Januar, um 17 Uhr. Beim Gang durch die Sonderausstellung „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“ lässt sie ihre Gäste hinter die Kulissen der Auseinandersetzung mit dem Mittelalter blicken. Die Führung dauert circa 45 Minuten und ist im Eintritt enthalten.

Natürlich finden im Januar auch offene Führungen zu den Highlights des Schulmuseums statt, bei denen Besucher darüber staunen können, wie sich die Schule im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Die offenen Führungen sind am Donnerstag, 4. Januar, sowie an den Sonntagen, 14. und 28. Januar, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr. Sie sind im Eintritt enthalten.

Details und weitere Termine finden sich auf