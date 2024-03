Mittagessen mit dem Seniorenbeirat im Karl-Olga-Haus

Der Seniorenbeirat lädt am Mittwoch, 13. März, um 12 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen in die Cafeteria des Karl-Olga-Hauses ein. Die Seniorinnen und Senioren haben die Möglichkeit, in angenehmer Gesellschaft ein gutes Mittagessen einzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Um planen zu können, ist eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 07541/20355201 bis Montag, 11. März, erforderlich.

Bei einem gemütlichen Mittagessen zu einem Preis von 6,10 Euro inklusiv Suppe und Nachtisch, möchte sich der Seniorenbeirat der Stadt Friedrichshafen persönlich vorstellen. Ziel ist es auch, mit interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern zwanglos ins Gespräch zu kommen. Bei dem Treffen sollen auch betreuende Angehörige angesprochen werden, den Seniorenbeirat kennenlernen und sich austauschen.

Das Mittagessen gibt den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, ihre Anregungen und Wünsche den Damen und Herren des Seniorenbeirates mitzuteilen. So wird deutlich, welche Themen in Zukunft auf der Agenda des Seniorenbeirates stehen sollten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Über ein Feedback zu den bisherigen Aktivitäten wie beispielsweise zu der Umfrage „Wohnen im Alter“ zur Wohnsituation in Friedrichshafen würde sich der Seniorenbeirat freuen. Das gemeinsame Mittagessen ist den Seniorenbeiräten wichtig, weil sie nur durch Gespräche erfahren können, wo „der Schuh drückt“ und auf welche Planungen der Stadtverwaltung sie Einfluss nehmen sollten.