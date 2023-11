Alle Jahre wieder lädt die klingende Bergweihnacht die Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. in diesem Jahr treten am Donnerstag, 21. Dezember, Patrick Lindner, Bata Illic, Nadin Meypo, Alexandra Hofmann und Geri der Klostertaler im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auf.

Beginn der volkstümlichen Weihnachtsrevue, die laut Pressemitteilung eine Auszeit im Trubel der Vorweihnachtszeit bieten will, ist um 19 Uhr. Der Vorverkauf der Eintrittskarten läuft bereits.

Schlager zum Mitsingen

Seit mehr als 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und habe sich seither immer wieder neu erfunden, heißt es in der Ankündigung. Drei Platin-Schallplatten, sechs Goldene sowie fünf goldene Stimmgabeln würden die Beliebtheit des Musikers, der auch als Schauspieler und Moderator im Fernsehen zu sehen ist, beim Publikum bestätigen.

Bata Illic – Die Musiklegende mit „Michaela“ - ist in Friedrichshafen zu Gast. (Foto: Artmedia )

„Ich hab’ noch Sand in den Schuh’n aus Hawaii“, „Schwarze Madonna“, und natürlich „Michaela“ ‐ viele Schlager-Fan können die Lieder von Bata Illic mitsingen, der im GZH ebenfalls auftreten wird. Er ist laut Mitteilung einer der wenigen Schlagerlegenden, die noch immer für stehende Ovationen sorgen.

Nadin Meypo – Siegerin der SWR4-Hitparade - steht ebenfalls auf der Bühne. (Foto: Artmedia )

Auf den Bühnen der Volksmusik zuhause

Auch dabei: Geri der Klostertaler, aufgewachsen in Vorarlberg. Ihm sei das Musizieren in die Wiege gelegt worden, denn Hausmusik habe immer auf dem Programm in seiner Familie gestanden. 17 Jahre lang war Geri als Sänger, Musiker und Komponist Bestandteil der Klostertaler und auf den großen Bühnen der Volksmusik zuhause. Er ist ein Vollblutmusiker, der auf der Bühne alles gibt und ein Mensch, der weiß, was im Leben zählt, ist in der Vorschau zu lesen.

Alexandra Hofmann erreichte bekanntermaßen zusammen mit ihrer Schwester Anita als Geschwister Hofmann in der Schlagerszene Bekanntheit. 2022 trennte sich das Duo, die Sängerinnen schlugen Solopfade ein. Am 21. Dezember singt Andrea Hofmann in Friedrichshafen.

Genau wie Nadin Meypo, die laut Pressemitteilung mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche gilt. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Moderation das Publikum überzeugt habe, ist die Entertainerin auch bei diesem Konzert wieder mit im Team.

Tickets ab 43,90 Euro gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, beim Ticket-Service der Friedrichshafener Tourist-Information, Telefon 0541/203-55444, bei der Hotline 07223/9534466 oder unter www.schlagershop24.com