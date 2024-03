Was braucht es für eine gelungene Geburtstagsparty? Essen, Trinken, gute Gespräche - das war für die 1200 Gäste der IBO-Eröffnungsveranstaltung „Celebrate & Connect“ am Dienstagabend auf jeden Fall geboten. Aber zum Programm gehörte noch viel mehr.

Fernsehmoderatorin Ilka Groenewold führte durch den Abend und ließ anlässlich des Jubiläums von IBO und Messe zahlreiche Gratulanten zu Wort kommen. Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, bedankte sich bei allen Anwesenden, besonders bei den Ausstellern, die der IBO ihr „Vertrauen schenken“.

Ein großes Lob sprach der Messe-Chef auch für seine Mitarbeiter - Wellmann nannte sie scherzhaft „Messdiener“ - aus, die stets mit einer „riesigen Dosis“ Leidenschaft bei der Sache seien und so die IBO zu einem Erfolg machten.

Oberbürgermeister Andreas Brand blickte zurück in die Historie von IBO und Messe. Als nach dem Krieg große Teile der Stadt in Schutt und Asche lagen, hätten es zwölf Bürger gewagt, die erste IBO auf die Beine zu stellen, berichtete Brand. Solch ein Wille, „etwas für die Menschen zu tun“, wünsche man sich auch in der heutigen Zeit.

Über die Jahre sei eine „regionale Messe mit klarem Profil“ entstanden. Und so könne man heute, mit IBO und Messe, zwei „stolzen und gesunden Geburtstagskindern“ gratulieren, sagte Andreas Brand.

Übrigens: Dass der OB erst am Tag zuvor seinen vorzeitigen Rückzug verkündet hatte, erwähnte er mit keinem Wort. Und damit auch nicht, dass es wohl seine letzte Rede als Oberbürgermeister bei einer IBO-Eröffnung gewesen sein dürfte.

Passend zur Geschichtsstunde des Oberbürgermeisters zeigte ein Film im Anschluss bewegende Bilder aus der Vergangenheit der IBO: von den bescheidenen, aber bereits erfolgreichen Tagen auf dem Schulhof der Pestalozzi-Schule und beim Riedlewald bis hin zum Umzug in die Neue Messe beim Flughafen. „Die IBO hat sich immer wieder dem Zeitgeist angepasst“, sagte IBO-Projektleiterin Julia Graf.

Christoph Sonntags persönlicher Bezug zu Friedrichshafen

Der wohl prominenteste und lustigste Geburtstagsgast an diesem Abend war Christoph Sonntag. Der schwäbische Kabarettist gab eine kleine Kostprobe seines aktuellen Programms „Ein Tritt frei!“, das er am Freitag, 22. März, als Abendveranstaltung bei der IBO präsentieren wird.

Sonntag verriet auch einen kleinen Fakt über sich selbst, der wohl den Wenigsten bekannt sein dürfte: Seit er „endlich glücklich verheiratet“ sei, kämen seine Schwiegereltern aus Friedrichshafen. Es folgte Witze über Witze, teils ganz schöne Zoten, darüber, dass früher offenbar alles besser war. Eine Botschaft, die freilich mit einem Augenzwinkern zu verstehen war.

Für Gelächter sorgte auch die Europapark-Show „Time Travel“, die auf der IBO mit mehreren Shows täglich zu erleben ist. Aber nicht nur komödiantisch wurde es mit den Artisten und Tänzern.

So zeigte etwa das Duo Alansia Akrobatik in schwindelerregender Höhe. Und passend zum Thema Zeitreise, das schon den ganzen Abend bestimmte, nahm das Europa-Park-Showballett die Zuschauer mit auf eine musikalische und choreografische Reise durch die Jahrzehnte.