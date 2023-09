Demonstration am Bodensee: Hunderte Menschen haben am Freitag am sogenannten Klimastreik der Bewegung Fridays for Future teilgenommen.

Sie trafen sich am Franziskusplatz, von wo aus die Demonstranten über die kurzzeitig gesperrte Charlottenstraße und Ailinger Straße in die Innenstadt zogen. Von dort ging es Richtung Uferpark.

Die lokale Aktion des "Klimastreiks" zog zahlreiche Anhänger von Fridays for Future nach Friedrichshafen.

Bei der Musikmuschel trafen sich die Teilnehmer zu einer Kundgebung, bei der es Live–Musik und Redebeiträge zum Thema Klimaschutz gab. Auf vielen bunten Plakaten und Bannern waren Sprüche wie „There is no Planet B“ oder „Gürtelbahn statt Autobahn“ zu lesen.

Laut Fridays for Future haben am Freitag in knapp 250 Orten deutschlandweit Demos stattgefunden. Mit den Aktionen will die Bewegung mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung einfordern.