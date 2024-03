Was muss man gesehen haben, was bietet die IBO in diesem Jahr oder was fällt bei dieser Messe, die 2024 ihren 75. Geburtstag feiert, auf? Wir haben uns inspirieren lassen, schauen Sie sich diese zugegeben subjektive Auswahl an.

Alexander Föhr bietet seine Bullis als Fotokabine an. (Foto: Meike Thomas )

Meike findet auf der IBO ihr Kult-Auto

Alte VW-Bullis finden sich auf der IBO mehrfach. Auch wenn das hier nicht die Oldtimer-Messe ist, so spielen T1 und T2, bisweilen auch der T3 - nur diese drei Modelle gelten als echte Bullis - eine große Rolle. Bulli definiert sich ganz klar: Sie haben den Motor hinten und der Fahrer oder die Fahrerin sitzt auf oder vor der Vorderachse. Alle späteren Modelle sind halt nur Busse.

Alexander Föhr hat mit seiner Firma Classic-Vans gleich zwei Bullis mitgebracht und bietet sie in Halle A3 und B4 als Fotokabine an. Ein Service, der gut nachgefragt wird, wer will schließlich nicht auch mal in einem echten Bulli fotografiert werden?

Ein anderer Bulli dient als Cocktailbar. Kaum ein Fahrzeug, das so vielfältig umgebaut und gestaltet werden kann, wie die alten Bullis.

Claudiu Hartwig aus Ulm betreibt seit sechs Jahren seinen Cocktailbus. Als er selbst so etwas das erste mal gesehen hat, war er nicht mehr aufzuhalten. Angefangen hat er mit seinem roten Bus, mit dem er derzeit auf der IBO steht. Als das Besondere an diesem Konzept sieht Claudiu den Bus selbst, er sei einfach ein Hingucker. Besonders im Sommer sei sein Cocktailbus für viele Events gebucht. Claudiu steht mit seinem Bus dieses Jahr zum ersten Mal auf der IBO in der Halle A6.

Dachzelte passen auf einen Bulli gleich mehrere. (Foto: Ralf Schäfer )

Und wieder einer steht bei der Firma Campwerk und präsentiert die Welt der Dachzelte. Letztere passen zwar auf viele Autos, aber so ein Bulli ist eben auch Kult, meint Campwerk-Verkäufer Mike Labinschus.

Ralf hat Lust auf Campingreisen

Wo wir schon mal hier in Halle B2 sind, Campwerk ist immer einen Blick wert. Die Firma aus Velbert und NRW bietet nicht nur Dachzelte, sondern auch Hänger, die das Camp-Leben leichter, luxuriöser oder einfach abenteuerlicher machen. Und wer mag, darf auch gleich mit aufbauen helfen.

Beim Campwerk kann man gleich auch selbst anpacken und ausprobieren, ob man den Aufbau eines Zeltanhängers hinbekommt. Mike Labinschus (rechts) hilft, wenn das nötig werden sollte. (Foto: Ralf Schäfer )

Was Campwerk verkauft, funktioniert eben auch. Die Zeltanhänger werden nach Kundenwunsch maßgeschneidert und eigens dafür angefertigt. Von der Stange gibt es sie nicht.

Felix schaut Dir in die Augen

Der Fotograf Felix Kästle bietet nur noch am Sonntag seine Iris-Fotografie bei der IBO 2014 an. Dabei werden Augen fotografiert. Es kommt dabei auf die Schärfe an. Und so schnell geht das.

Felix Kästle fotografiert die Iris und zeigt, wie das geht.

An einer Stange bleibt man sinnvoller weise ganz ruhig sitzen, wenn der Fotograf Felix Kästle im Bereich des Forums Ost mit seiner Kamera in die Augen schaut. Wie beim Augenarzt legen die Fotomodelle ihr Kinn auf eine Ablage und schauen in die Kameralinse. Auf der anderen Seite stellt Felix Kästle die Kamera ein, justiert die Schärfe und fotografiert mit hochauflösendem Bild die Iris. Die wird später noch über eine KI-Software geschickt, um etwaige Reflexe zu entfernen und am Ende entsteht ein Unikat - das Bild der Iris der fotografierten Person. Kaum etwas, das farbenfroher ist. Das Angebot der Iris-Fotografie gibt es noch am Sonntag, Samstag muss der Fotograf von anderen Dingen Bilder machen.

Felix Kästle bietet Iris-Fotografie an (Foto: Ralf Schäfer )