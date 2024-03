Rund 2300 Menschen sind am Sonntag in Friedrichshafen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen für Demokratie zu setzen. Die friedliche Aktion, die am Nachmittag am Fridolin-Endraß-Platz begann und mit einer Kundgebung am Rathaus endete, dauerte etwas über zwei Stunden. Organisatoren und Redner - darunter auch Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand - sprachen sich für Toleranz und gegen Hass und Hetze aus.

Menschen aus allen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Herkünften und Hintergründen sind an diesem milden Sonntag zum Fridolin-Endraß-Platz gekommen. Um kurz nach 15 Uhr setzt sich der Demo-Zug in Bewegung über die Eugen-, in die Riedleparkstraße und dann auf der Friedrichstraße in Richtung Innenstadt. Dafür dass hier Tausende auf den Beinen sind, ist es ungewöhnlich ruhig. Vereinzeltes Pfeifen, ein kurzer Versuch eines Sprechchors, dann wieder Stille.

An der Ecke zur Karlstraße stehen etwa 15 Menschen zu einer Art „Gegen-Demo“. Auf ihren Plakaten werden unter anderem die die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert und Medien eine Zusammenarbeit mit der Politik unterstellt.

Als der Zug vorbeikommt, bleibt es friedlich. Gänzlich andere Worte sind auf den Schildern der Demo-Teilnehmer zu lesen: Sprüche wie „Menschrechte statt rechte Menschen“, „Wehret den Anfängen“ und „Rassismus ist keine Meinung“ machen ihre Botschaft deutlich.

Angekommen vor dem Rathaus auf dem Adenauerplatz geht es um weitere Botschaften. Die Liste der Redner der Kundgebung ist bunt. Es sind alte und junge Menschen dabei, verschiedener Religionen, Vertreter aus Wirtschaft und Gewerkschaften.

Sharib Ahmad vom Forum der Religionen etwa erinnert daran, dass sich auch im Islam ein antirassistisches Fundament finde. Eugen Lippus vom Seniorenbeirat mahnt, dass einige Ältere noch den Übergang von der Demokratie in die Diktatur erlebt hätten. Und Barbara Zierhaut-Vozikis vom Integrationsbeirat betont die „hohe Vielfalt“: „Die Welt ist Zuhause in Friedrichshafen.“

OB: „Demokratie kann anstrengend sein“

„Die Menschen zeigen klare Kante“, lobt Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand in seiner Rede. Es sei „ein gutes und kraftvolles Zeichen“, wenn so viele Menschen auf die Straße gingen. Denn die Demokratie sei es, „die unsere Freiheit sichert“.

Brand spricht sich dafür aus, dem „Extremismus und Rechtsextremismus keinen Millimeter“ einzuräumen. Demokratie könne verdammt anstrengend sein, so der OB. „Rote Linien des Miteinanders dürfen aber nicht überwunden werden.“ Brand plädiert dafür, dass „die, die verloren gegangen sind, wieder zurück in die politische Mitte“ geholt werden müssten.

Peter Gerstmann, Chef des Zeppelin-Konzerns, berichtet von seinem Großvater. Der Mann, Jahrgang 1904, sei 1932 in die SPD eingetreten, weil es damals auch losgegangen sei mit „der Hetze gegen die Demokratie“.

„Doch er musste mir auch sagen, dass sie damals zu schwach waren“, so Gerstmann weiter. Die Ablehnung gegen die Demokratie sei „gewachsen wie ein Krebsgeschwür.“ „Damals, als er mir das erzählte, habe ich nicht geglaubt, dass ich seine Worte mal so dringend brauchen werde“, sagt er. Es sei „unsere verdammte Pflicht dafür zu kämpfen, keinen einzigen Wähler an die Extremisten und Faschisten zu verlieren.“

Gegen 17.15 Uhr endet die Kundgebung. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf etwa 2300 Personen.