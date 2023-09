Friedrichshafen

Mit Pfefferspray attackiert

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein 57–jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Aistegstraße mit Pfefferspray besprüht worden. Drei Jugendliche seien im Anschluss an die Attacke davongerannt, heißt es im Polizeibericht.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 14:53 Von: sz