Mit Handicap: Lebedew coacht Friedrichshafen zum nächsten Sieg

„Pflichtsieg erfüllt. Das hat gepasst“, freute sich Kapitän Marcus Böhme über den nächsten Sieg des VfB Friedrichshafen am Samstagabend. Die Häfler Volleyballer besiegten in der Bundesliga den Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen mit 3:0 (25:23, 25:14, 25:23) und fuhren somit zum vierten Mal hintereinander drei Punkte ein. „Die Spannung der letzten Wochen war nicht im Spiel, bei uns war ein bisschen Lockerheit zu spüren. Aber wir haben ein ganz gutes Niveau gespielt“, meinte Lebedew. Aufgrund zu vieler Angriffsfehler im ersten Satz und zu wenig Aufschlagdruck im dritten Satz war es „knapper als es hätte sein können“. Er persönlich gewann somit das Duell gegen seinen ehemaligen Assistenten Alessandro Lodi, der seit Saisonbeginn Bitterfeld-Wolfen trainiert.

Noch am Samstagmittag warnte der VfB alle rund 1000 Zuschauer in der ausverkauften Spacetech-Arena in Friedrichshafen vor: Der Häfler Cheftrainer Mark Lebedew wird für die kommenden vier Wochen mit einem Handicap an der Seitenlinie stehen. Er wurde am Donnerstag von Teamarzt Patrick Frei erfolgreich an der Schulter operiert und muss nun zur Stabilisierung den Arm in einer Schlinge tragen. Die Operation war notwendig geworden, da sich Lebedew während eines Trainings an seiner sowieso schon lädierten Schulter verletzte.

Poloshirt statt Anzug

Im Training werde es ihn „sicher einschränken“, so könne er mit dem rechten Arm keine Bälle einwerfen. „Allerdings bekommen wir das mit der Unterstützung meines Trainerteams ganz gut hin“, wird Lebedew in der VfB-Mitteilung zitiert. Für die Spiele hat es jedoch keine Auswirkung. Er wurde am Samstagmorgen aus dem Klinikum in Tettnang entlassen, war rechtzeitig zum Abschlusstraining seines Teams in der Halle und coachte sein Team gegen Bitterfeld-Wolfen. In anderer Montur als gewohnt - und das wird auch kein Einzelfall bleiben. „Ich werde keinen Anzug, sondern ein Poloshirt tragen. Das wäre mit der Schlinge sonst wirklich ein bisschen zu kompliziert“, erklärte der VfB-Trainer, der es nach dem Spiel als „komisch“ beschrieb. Dass er die Aufstellungskarte nicht ausfüllen konnte, sorgte im ersten Satz für ein paar Schwierigkeiten.

Es gab noch eine Neuerung am Samstagabend in Friedrichshafen. Zum ersten Mal kam das neue Challengesystem zum Einsatz. Lebedew ließ im ersten Satz überprüfen, ob der Ball von Jan Fornal nicht doch im Feld war. Jedoch lösten die Bilder das nicht zweifelsfrei auf, weshalb Bitterfeld-Wolfen den Punkt zum 14:14 bekam. Fornal rückte neu ins Team für Jackson Young, der von draußen zusehen musste. Eine weitere Veränderung: Der fragliche Severi Savonsalmi schaffte es zwar in den Kader, seinen Platz als Mittelblocker auf dem Feld nahm allerdings Kapitän Marcus Böhme ein. Die leicht veränderte Formation tat dem Leistungsaufschwung des VfB Friedrichshafen aber keinen Abbruch. José Israel Masso Alvarez steuerte mit seinem Angriffsschlag den entscheidenden Punkt zum 25:23-Satzgewinn bei.

Ex-Häfler nimmt Bild mit nach Hause

Der Gegner brachte einen ehemaligen Häfler Volleyballer mit. Außenangreifer Ben-Simon Bonin trug von 2020 bis 2022 das VfB-Trikot und landete über ein Jahr bei Valepa Sastamala in Finnland nun beim Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt. Friedrichshafens Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt hat Bonin auch nicht vergessen und übergab ihm vor der Partie ein Bild. Im Spiel bekam Bonin dann nichts geschenkt. Zwar markierte er den ersten Punkt für Bitterfeld-Wolfen, insgesamt fuhr er jedoch mit einer durchwachsenen Angriffsquote (33,33 Prozent) heim. Für den 20-Jährigen und seine Teamkollegen war schon früh am Abend kein dreifacher Punktgewinn mehr möglich. Der VfB trat im zweiten Satz sehr dominant auf, nach einer erfolgreichen Videochallenge stand es 17:9. Kurz darauf gelang Diagonalspieler Michal Superlak auf Zuspiel von Aleksa Batak der Punkt zum 18:10. Lebedew nutzte den hohen Spielstand, um Superlak in der Folge eine Pause zu geben und Simon Tabermann Uhrenholt ein paar Einsatzminuten zu gönnen. Der 19-jährige Däne hielt bei einem gegnerischen Angriff die Hand rein und machte den 25:14-Satzerfolg klar.

Uhrenholt durfte auch den dritten Satz bestreiten. Er hatte weiter gute Aktionen, punktete unter anderem zum 7:7. Allerdings rappelte sich Bitterfeld-Wolfen auf und meldete in der Spacetech-Arena ernsthafte Ansprüche an. Einige Male positiv in Erscheinung trat Bonin, beispielsweise knallte er Uhrenholt den Ball zum 17:15 für die Gäste an den Kopf. Aber es reichte nicht zum Achtungserfolg. Der VfB drehte den Satz. Fornal ließ den ersten Matchball ungenutzt (Aufschlag ins Netz). Danach versuchte sich Tim Peter - und er ließ sich die Chance nicht entgehen und verwertete das Batak-Zuspiel zum 25:23. Einer der Hauptgründe für die nächsten drei Punkte war die Häfler Dominanz am Netz. Zum Schluss fand Bitterfeld-Wolfen dagegen ein Mittel, trotzdem standen insgesamt 13 Blockpunkte zu Buche - sechs davon steuerte Masso bei. Zum Vergleich: Die Gäste punkteten nur zweimal per Block.

Noch zwei Spiele im Jahr 2023

In diesem Jahr ist Friedrichshafen noch zweimal im Einsatz. Am Samstag, 23. Dezember, 18 Uhr beim TSV Haching München und am Freitag, 29. Dezember, 20 Uhr zu Hause gegen den ASV Dachau. Wenn es normal läuft, dann setzt der VfB seine Siegesserie weiter fort - das ist angesichts der Favoritenrolle und Form wahrscheinlich.