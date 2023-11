Mit Faszienrolle und Igelball zu Comeback

Umknicken und daraus resultierende Sprunggelenksverletzungen sind häufig im Volleyball. Dass es zuletzt bei den Volley Youngstars mit Nick Breitenbach, Christian Woumnga und Phil Bertele gleich drei Spieler erwischt hat, ist jedoch selten. Breitenbach hat es Anfang November mit einem knöchernen Ausriss an zwei Bändern erwischt, der Mittelblocker kann mittlerweile aber wieder mittrainieren, wird aber am Sonntag in der Spacetech-Arena in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd gegen den Aufsteiger TSV Grafing (16 Uhr, live bei sportdeutschland.tv) noch nicht auflaufen können.

Nach einer Verletzung gibt es direkt einen Termin

Verletzungen bleiben im Sport nicht aus. Umso wichtiger ist es, dass sie schnell behandelt werden. Deshalb arbeitet der Bundesstützpunkt Volleyball eng mit der Physiotherapiepraxis Klenk zusammen, wo die Physiotherapeuten Marco Morgenroth und Isabell Bender die Youngstars betreuen. „Wenn etwas passiert ist, bekommen die Jungs definitiv am nächsten Tag einen Termin bei uns“, sagt Morgenroth. Durch verschiedene Tests, bei denen die Bänder „provoziert“ werden, und andere Tests am Sprunggelenk kann er eine grobe Aussage über die Schwere der Verletzung treffen. Sind die Tests stark auffällig, hat der Spieler Schmerzen oder ein ungewohntes Gefühl, kann ein MRT mit ärztlicher Diagnose, welches in der nahegelegenen Bodensee-Sportklinik möglich ist, Aufschluss über die genau verletzten Strukturen geben. „Wir wissen die jahrelange Zusammenarbeit mit der Praxis Klenk sehr zu schätzen und unsere Jungs sind bei der Behandlung von Verletzungen in sehr guten Händen“, sagt Stützpunktleiter Ralf Hoppe.

Je nachdem, wie es mit dem Stundenplan passt - Breitenbach geht in die zwölfte Klasse des Graf-Zeppelin-Gymnasiums - ist er zweimal wöchentlich zur Physio-Behandlung gegangen. Um den Heilungsprozess zu beschleunigen, hat er Hausaufgaben bekommen. „Ich arbeite mit der Faszienrolle und dem Igelball“, erklärt der 17-Jährige. Bei schnellen Bewegungen passt er aber lieber noch auf - gegen Grafing müssen es andere richten.