Mit einem Krimi in die Pause

Mit einem Fünfsatz-Krimi haben die Volley Youngstars Friedrichshafen das Jahr 2023 beendet. Dabei hatten die Häfler Grund zum Jubeln: In der Spacetech-Arena gelang am Sonntag ein 3:2 (18:25, 25:21, 25:22, 17:25, 15:9)-Sieg gegen die Barock Volleys MTV Ludwigsburg. Beim dritten Saisonsieg des Bundesstützpunkt-Teams in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd erlebten die gut 100 Zuschauer - darunter zahlreiche Fans aus Ludwigsburg - ein Wechselbad der Gefühle.

Ludwigsburg präsentierte sich im ersten Satz als formstarkes Team, während die Youngstars Schwierigkeiten hatten, ihren Rhythmus zu finden. In den beiden folgenden Sätzen zeigten die Gastgeber dann aber, was sie in den zurückliegenden Monaten gelernt haben. Zuspieler Patrick Eberhard dirigierte das Spiel geschickt, die Außenangreifer Pekka Stapelfeldt und Fynn Krämer sowie Christian Woumnga beziehungsweise Christopher Oberglock auf der Diagonalen erzielten wichtige Punkte. Libero Lucas Huckle organisierte die Abwehr und erfolgreiche Blockaktionen von Dominik Marjanovic und David Markovic taten ihr übriges.

Die jungen Häfler behalten die Nerven

Im vierten Durchgang häuften sich die Fehler bei den Youngstars zu einem 4:11-Rückstand. Zwar setzte der eingewechselte Mykyta Shapovalov positive Akzente, den Aufschlägen und Angriffen von Ex-Youngstar Severin Hauke hatte das Team von Trainer Adrian Pfleghar allerdings nichts entgegenzusetzen. Im entscheidenden fünften Satz behielten die Häfler ihre Nerven, Friedrichshafen entschied den Satz mit 15:9 für sich und holte sich mit dem 3:2-Sieg zwei Tabellenpunkte. Pekka Stapelfeldt mit 22 Punkten und Severin Hauke mit 17 Punkten waren herausragende Akteure auf dem Spielfeld und trugen maßgeblich zum spannenden Verlauf dieses Volleyballkrimis bei. Als MVPs wurden Dominik Marjanovic (Gold) und Hauke (Silber) gekürt.

„Wir haben einen Satz verschlafen und viel zu viele Aufschlagfehler gemacht,“ kommentierte Zuspieler Patrick Eberhard das Ergebnis. Für ihn war es das dritte Spiel, dass er aufgrund des krankheitsbedingten Fehlens von Daniel Habermaas durchspielen musste. Kein Problem für den 18-jährigen. „Wenn man weiß, dass man ein Spiel durchspielen darf, nimmt einem das ein bisschen den Druck“, so Eberhard. Oberglock bekam ausgerechnet gegen Ludwigsburg die Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln, bevor er am 15. Dezember ins Trainingslager der deutschen U17-Nationalmannschaft reist. Er machte seine Sache gut und verspürte einen „Kraft-Boost“ gegen seinen Heimatverein.

Trainer Adrian Pfleghar freut sich über den Erfolg, spricht gleichzeitig von einem kurzen „Fehlerfestival“, das einen deutlicheren Sieg verhinderte. Es sei beachtenswert gewesen, nach einem so schlechten Satz wieder zurückzukommen, aber es müsse das Ziel sein, solche Sätze zu vermeiden: „Gegen schwache Gegner kostet es einen Punkt, gegen stärkere das ganze Spiel.“

Ludwigsburg verliert auch gegen Mimmenhausen

Möglicherweise hatten die Youngstars am Ende mehr Energie. Denn Ludwigsburg musste einen Tag zuvor schon ran, im Bildungszentrum Salem verlor der Tabellenvorletzte beim siebtplatzierten TSV Mimmenhausen mit 1:3 (20:25, 21:25, 25:18, 24:26). Auf Mimmenhausen wartet mit dem Gastspiel bei der TuS Kriftel am Samstag um 20 Uhr noch eine weitere Partie im Jahr 2023. Die Youngstars haben Pause bis zum 20. Januar, ehe es zu Hause gegen den SV Schwaig weitergeht.