Offenbar deutliche Schlangenlinien ist ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der B 31 in Friedrichshafen gefahren. Verkehrsteilnehmer verständigten daraufhin die Polizei. Die konnte den Mann laut Polizeibericht kurz vor dem Riedlewaldtunnel in Fahrtrichtung Überlingen stoppen. Den Beamten schlug bei der Kontrolle des 53-Jährigen sofort deutlicher Alkoholgeruch entgegen.

Abgestellter Lkw verursachte Stau

Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als drei Promille, weshalb der Mann die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste, heißt es im Bericht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des ausländischen Staatsangehörigen und erhoben eine Sicherheitsleistung. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Er gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Da sich auf der Bundesstraße wegen des abgestellten Lastwagens ein Stau bildete, fuhr ein Abschleppunternehmen den Lkw auf einen Parkplatz.