Mit dem Stadtverkehr zum Kulturufer

Während des Kulturufers vom 28. Juli bis 6. August fahren die Abendlinien des Friedrichshafener Stadtverkehrs, wie gewohnt, bis Mitternacht. So können alle Besucher nach den vielfältigen Veranstaltungen auch ihre Heimfahrt problemlos per Bus antreten.

Die einzelnen Stadtteile in Friedrichshafen werden jeweils mit einer Linie bedient. So ergeben sich mit den Abendlinien ab Stadtbahnhof folgende Abfahrtszeiten: Linie A1 (Ringverkehr): 20.35 / 21.35 / 22.35 / 23.35 Uhr; Linie A5 in Richtung Stockerholz/Muntenried: 20.35 / 22.35 Uhr; Linie A10 in Richtung Stockerholz/Lipbach: 21.35 / 23.35 Uhr; Linie A6 in Richtung St. Georgen: 21.00 / 22.00 / 23.00 / 0.00 Uhr; Linie A13 in Richtung Ailingen/Ettenkirch: 21.35 / 23.35 Uhr; Linie A16 in Richtung Ailingen/Raderach: 20.35 / 22.35 Uhr.

Diese Linien bedienen auch den Hafenbahnhof. Dort gelten folgende Abfahrtszeiten: Linie A1: 20.30 / 21.30 / 22.30 / 23.30 Uhr; Linie A5: 20.30 / 22.30 Uhr; Linie A10: 21.30 / 23.30 Uhr; Linie A6: 21.05 / 22.05 / 23.05 / 0.05 Uhr; Linie A13: 21.30 / 23.30 Uhr; Linie A16: 20.30 / 22.30 Uhr.