Messebesucher kommen mit dem Stadtverkehr zu den Messen „eurobee“ und „Haus I Bau I Energie“. Bequem zu erreichen sind mit dem Stadtbus zur Messe die „eurobee“, Süddeutsche Berufs- und Erwerbsimkertage, die vom 10. bis 12. November stattindet und „Haus I Bau I Energie“ vom 11. bis 12. November.

Die Stadtverkehrs-Linie 5 bringt die Besucher zur Messe. Hier fahren die Busse am Freitag und Samstag nach dem regulären Fahrplan. Am Sonntag wird das Fahrplanangebot auf einen Stundentakt ausgeweitet. Die Fahrgäste in den Bussen der Linie 5 benötigen einen gültigen Fahrausweis, heißt es in der Pressemitteilung

Die Fahrten im Überblick: Freitag, Abfahrten ab Stadtbahnhof zu den Taktminuten .10/.40, erste Fahrt zum Messebeginn um 8.40 Uhr (eurobee), Rückfahrten ab „Messe Ost“ bis 20 Uhr zu den Taktminuten .00/.30 und von „Messe West“ zu den Taktminuten .02/.32; Samstag, Abfahrten ab Stadtbahnhof zu den Taktminuten .23/.55, erste Fahrt zum Messebeginn um 8.23 Uhr, Rückfahrten ab „Messe Ost“ zu den Taktminuten .15 und .45 und von „Messe West“ zu den Taktminuten .17/.47, letzte Rückfahrt ab Messe um 19.15 Uhr sowie Sonntag, Abfahrten ab Stadtbahnhof stündlich zur Minute .40, erste Fahrt zum Messebeginn um 8.40 Uhr, Rückfahrten ab Messe West stündlich zur Taktminute .00 und von „Messe Ost“ zur Minute .02 und letzte Rückfahrt ab Messe um 17 Uhr

Weitere Auskünfte auf www.stadtverkehr-fn.de, in der Mobilitätszentrale am Stadtbahnhof oder unter der Telefonnummer 07541/31390.