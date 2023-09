Mit dem Spielehaus ab durch Raum und Zeit

Das Spielehaus startet vom 26. September bis 20. Oktober das Programm „Ab durch Raum und Zeit“ durch. Die Werkstätten bieten dabei vielerlei Abwechslung und Unterhaltung für Kinder von sechs bis 13 Jahren.

Nach den Sommerferien und einer kurzen Pause können die Kinder ab Dienstag, 26. September, bis Freitag, 29. September, im Escape-Room auf eine spannende Zeitreise gehen und knifflige Rätsel lösen. In der Kunstwerkstatt werden Fantasiewesen, Gegenstände und Gesichter gemalt. Kartoffelpuffer und Zitronenkuchen gibt es in der Kinderküche und wer will, kann auf ein Weltraum-Abenteuer mit der Nähmaschine gehen.

Eine Woche später ab Dienstag, 4. Oktober, bis Freitag, 6. Oktober, heißt es „Spielehaus 2.0“. Themen sind die Nutzung und der Umgang mit Medien sowie Gaming. Gedruckt und gemalt wird in der Kunstwerkstatt. Im Schwarzlichttheater können Dinge mit Leuchtfarben zum Leuchten gebracht werden.

„Spiel mit der Zeit“ heißt es ab Dienstag, 10. Oktober, bis Freitag, 13. Oktober. Es geht dabei um Zeitexperimente im Freien. Wer will, kann mit Feuer und Eisen schmieden oder sein Skateboard designen und beim Fahrtraining durchstarten.

Von Dienstag, 17. Oktober, bis Freitag, 20. Oktober, wird in der Grünholzwerkstatt geschnitzt, gedrechselt und gehobelt. „Schade zum Wegwerfen“ heißt es in der Nähwerkstatt. Ein Hauch von Kräuterduft ist im ganzen Spielehaus zu riechen, wenn Kräutersalz, Duftanhänger und Duftkerzen entstehen.

Immer mittwochs treffen sich die Jungs von 16 bis 18 Uhr im Jungstreff und jeden Donnerstag kommen die Mädchen im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr zusammen, um eigene Ideen zu verwirklichen. Jeden Freitag heißt es Raufen und Rangeln für ein faires Miteinander.

Im Spielcafé kann jederzeit gespielt werden. Das Spielehaus hat zahlreiche Spiele vorrätig. Es können aber auch eigene Spiele mitgebracht werden. Von Dienstag bis Freitag kann außerdem nach Herzenslust mit Holz gearbeitet und geschnitzt werden. Wer bei gutem Wetter lieber draußen im Hof unterwegs sein will, der kann Longboards und Einräder ausprobieren.

Informationen