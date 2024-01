Die Motorradwelt Bodensee hat von Freitag bis Sonntag rund 39.000 Zweiradfans nach Friedrichshafen gezogen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, konnte die Messe mit neuen Programm-Highlights beim Publikum punkten. Trotzdem kamen weniger Besucher als im vergangenen Jahr.

„Die Leidenschaft für das Thema Motorrad war hier an allen drei Messetagen deutlich spürbar“, wird Projektleiterin Petra Rathgeber zitiert. Trotz Nieselwetter am Freitag und frostigen Temperaturen am Samstag und Sonntag reisten über 1450 „Eisbären“ auf der eigenen Maschine an.

Zum Start in das neue Motorradjahr wurden laut Mitteilung mehr als 20 Neuheiten auf der Messe vorgestellt. Darunter auch Premieren wie die Harley-Davidson Street Glide 2024, deren Informationen bis kurz vor Messestart noch geheim gehalten wurden.

Ebenso mit Zweirad-Neuheiten vertreten war BMW Motorrad. Nach zweijähriger Coronapause und dem Aussetzen der Messepräsenz bei der Motorradwelt Bodensee 2023 war der Marktriese in diesem Jahr mit einem Gemeinschaftsstand der Händler Autohaus Munding, Zweirad Mahle, Motorrad Schek und der Auer Gruppe wieder in Friedrichshafen vertreten.

Viele Interesse an Hybrid-Motorrad

Das weltweit erste in Serie produzierte starke Hybrid-Motorrad war laut Mitteilung eines der Highlights am Stand von Kawasaki: „Die Ninja 7 Hybrid hat sehr viel Interesse auf sich gezogen“, wird Christian Schmidl, District Manager Südwest, Kawasaki Motors Europe zitiert. Neben durchgehend viel Andrang am Stand konnten der Messe zufolge zahlreiche Anmeldungen für Probefahrten bei den Händlern verzeichnet werden.

Den größten Besucherandrang verzeichnete der Messe-Samstag. Insgesamt zog es in diesem Jahr 39.200 Motorradfans zum Saisonauftakt an den Bodensee.

Den leichten Besucherrückgang im Vergleich zum Vorjahr erklären sich die Messeorganisatoren durch die aktuelle fordernde Konjunkturlage und auch die Einschränkungen des ÖPNV durch Streikmaßnahmen.

Termine für 2025 stehen schon fest

Der Blick in die Zukunft ist positiv: „Die Präsenz zahlreicher renommierter Marken sowie die Rückkehr von BMW Motorrad gibt uns weiter Auftrieb, um für die kommenden Veranstaltungen noch mehr Partner aus verschiedenen Segmenten zu gewinnen. Die große Mehrheit der 270 Ausstellenden war mit dem Messeverlauf zufrieden und berichtet darüber hinaus von einem fachkundigen, aufgeschlossenen Publikum und guten Gesprächen“, sagen laut Mitteilung Messe-Geschäftsführer Klaus Wellmann und Projektleiterin Petra Rathgeber.

Die nächste Ausgabe der Motorradwelt Bodensee findet von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Januar 2025, statt.