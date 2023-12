Mit Bestnoten zum Studienabschluss

Der Jahrgang 2020 der DH-Studierenden von ZF hat seinen Bachelorabschluss gemeistert - und dies auf beeindruckende Weise. 26 der 32 Absolventen, die jetzt in einer Feierstunde im ZF Forum geehrt wurden, erreichten eine Gesamtnote von 2,0 oder besser, bei einem Quartett stand sogar die Gesamtnote „sehr gut“ im Zeugnis.

Benedikt Ritter, Fabian Kienzle, Ellen Weissenrieder und Tristan Schäfer heißen die Jahrgangsbesten am Stammsitz des Technologiekonzerns. Aber auch die Leistungen ihrer Kommilitonen in sechs verschiedenen technischen, kaufmännischen und IT-Studiengänge können sich sehen lassen - zumal angesichts des Umstands, dass die Studien- und Ausbildungszeit zum Großteil von der Corona-Pandemie überschattet war, wie ZF in einer Pressemitteilung schreibt. „Sie können stolz auf sich sein“, erklärte Standort-Personalleiter Thomas Müller, der auch im Hinblick auf das duale Ausbildung insgesamt von einer Erfolgsgeschichte für ZF sprach. So sei der Konzern mit derzeit rund 150 Studierenden in der Region Bodensee-Oberschwaben einer der wichtigsten Partner der DHBW, und überdies würden „wesentliche Führungsaufgabe bei ZF von ehemaligen DH-Studierenden übernommen“.

Eine von ihnen richtete ihre Glückwünsche persönlich aus: Katrin Fichtl, die just in dem Jahr, indem die Absolventen ihr Studium aufnahmen, zur Personalleiterin der Nutzfahrzeugdivision berufen wurde. Fichtl ließ in ihrer Rede den eigenen Werdegang seit dem DH-Abschluss vor 20 Jahren Revue passieren und wünschte den neuen Kolleginnen und Kollegen auch künftig viel Engagement und Entschlossenheit: „Lassen Sie sich nicht entmutigen - Sie sind auf einem guten Weg!“